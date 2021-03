Для Ratchet & Clank (2016) выпустят патч с поддержкой 60 fps на PlayStation 5 — игру еще можно забрать бесплатно в PS Store

Обновление можно будет скачать уже в апреле 2021 года, а до 1 апреля все копию Ratchet & Clank (2016) можно забрать даром в рамках Play at Home (подписка PS Plus не нужна).

О выходе патча, улучшающего работу игры по обратной совместимости на PS5, разработчики Insomniac Games объявили в твиттере. Владельцы копий игры для PS4 смогут бесплатно обновить ее до оптимизированной версии для PS5. Также апдейт будет бесплатен для пользователей, играющих в Ratchet & Clank через PS Plus Collection.

Ratchet & Clank (2016) will be playable in 60 FPS on PS5 after a new update in April! As part of the Play at Home campaign, download the game for free now through 3/31. #RatchetPS4https://t.co/Iw6CMNByFU pic.twitter.com/VEFiW3IMWK

— Insomniac Games (@insomniacgames) March 29, 2021