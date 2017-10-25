Дочь сотрудника Apple выложила «обзор» iPhone X за неделю до выхода смартфона

На днях на YouTube появился видеоролик с участием смартфона iPhone X, демонстрирующий различные функции новинки Apple, которая поступит в продажу только 3 ноября. Его автором выступила некая Брук Амелия Петерсон, дочь сотрудника Apple – якобы она сняла это видео с небольшим «обзором» еще не вышедшего смартфона 15 сентября во время организованной отцом экскурсии по кампусу Apple. Оригинальное видео было удалено вскоре после публикации, но, как это обычно бывает, осадочек в виде многочисленных копий, остался.

В ролике показана работа нового домашнего экрана и центра управления, который теперь можно будет вызывать, выполнив жест взмахивания пальцем с верхней правой границы экрана. Также на видео можно увидеть оплату заказа в кафе посредством платежной системы Apple Pay, новые анимированные 3D-смайлики Animoji, за которые на Apple недавно подали в суд, и размытие заднего фона в реальном времени при использовании основной камеры.

Источник: YouTube