«Домой» / Evge Алиева не вошел в шорт-лист «Оскара», но в список пробился «Окрашенный птенец» / The Painted Bird (совместное производство с тремя странами )

Как и было запланировано, вечером 17 декабря американская академия кинематографических искусств и наук опубликовала короткий список претендентов на «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Увы, драма «Домой» / Evge режиссера Наримана Алиева, выдвинутая украинским Оскаровским комитетом, в шорт-лист не вошла.

Хорошей новостью является то, что в шорт-лист претендентов на награды американской киноакадемии в категории «Лучший фильм на иностранном языке» удалось пробиться «Окрашенному птенцу» / The Painted Bird Вацлава Маргоуль. И хотя «Окрашенный птенец» выдвинут на премию Чехией, это фильм совместного производства Украины, Чехии, Словакии и Польши.

Кроме «Окрашенного птенца» борьбу за награду Киноакадемии продолжат еще девять фильмов: «Правда и справедливость» / Truth and Justice (Эстония), «Отверженные» / «Les Misérables» (Франция), «Те, кто остался» / Those Who Remained (Венгрия), «Ханиленд» / Honeyland (Северная Македония), «Тело Христово» / Corpus Christi (Польша), «Дылда» / Beanpole (Россия), «Атлантика» / Atlantics (Сенегал), «Паразит» / Parasite (Южная Корея) и «Боль и слава» / Pain and Glory (Испания). Они были отобраны из 93 заявок.

Номинанты на 92-ю премию «Оскар-2020» будут объявлены 13 января 2020 года, награды победителям вручат 6 февраля 2020 года в театре «Долби» (Голливуд, Лос-Анджелес).

Источник: The Oscars