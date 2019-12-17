«Домой» / Evge Алиева не вошел в шорт-лист «Оскара», но в список пробился «Окрашенный птенец» / The Painted Bird (совместное производство с тремя странами )
Как и было запланировано, вечером 17 декабря американская академия кинематографических искусств и наук опубликовала короткий список претендентов на «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Увы, драма «Домой» / Evge режиссера Наримана Алиева, выдвинутая украинским Оскаровским комитетом, в шорт-лист не вошла.
Хорошей новостью является то, что в шорт-лист претендентов на награды американской киноакадемии в категории «Лучший фильм на иностранном языке» удалось пробиться «Окрашенному птенцу» / The Painted Bird Вацлава Маргоуль. И хотя «Окрашенный птенец» выдвинут на премию Чехией, это фильм совместного производства Украины, Чехии, Словакии и Польши.
Кроме «Окрашенного птенца» борьбу за награду Киноакадемии продолжат еще девять фильмов: «Правда и справедливость» / Truth and Justice (Эстония), «Отверженные» / «Les Misérables» (Франция), «Те, кто остался» / Those Who Remained (Венгрия), «Ханиленд» / Honeyland (Северная Македония), «Тело Христово» / Corpus Christi (Польша), «Дылда» / Beanpole (Россия), «Атлантика» / Atlantics (Сенегал), «Паразит» / Parasite (Южная Корея) и «Боль и слава» / Pain and Glory (Испания). Они были отобраны из 93 заявок.
Номинанты на 92-ю премию «Оскар-2020» будут объявлены 13 января 2020 года, награды победителям вручат 6 февраля 2020 года в театре «Долби» (Голливуд, Лос-Анджелес).
Источник: The Oscars
- Из десятки фильмов на иностранном языке будет отобрана финальная пятерка претендентов, которую объявят вместе с номинантами на «Оскар» в других категориях 13 января 2020 года.
- Обладателей премии «Оскар» назовут на торжественной церемонии, которая состоится 6 февраля 2020 года в театре «Долби» (Голливуд, Лос-Анджелес).
- В прошлом году Украина выдвинула на «Оскар» фильм «Донбасс» Сергея Лозницы, который вошел в лонг-лист «Оскара», но пробиться в шорт-лист премии картина не сумела. Приз за лучший иностранный фильм в итоге получил фильм Roma / «Рома» мексиканского режиссера Альфонсо Куарона, сам Альфонсо за свою работу получил еще две награды как лучший режиссер и лучший оператор.