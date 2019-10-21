Дроны Wing начали доставлять посылки на дом в США





Компания Wing, входящая в холдинг Alphabet, сообщила об успешном старте пилотного проекта, в рамках которого предприятие начало осуществлять коммерческую доставку посылок из локальных торговых точек дронами.

Как сообщается, сервис запустился в городе Крисченберг, штат Вирджиния. В настоящее время компания сотрудничает с ограниченным числом местных магазинов, в частности, с ритейлером Sugar Magnolia, продающим сладости, а также аптеками сети Walgreen (помимо лекарств, в них можно приобрести различные средства личной гигиены). Кроме того, воспользоваться доставкой дроном могут клиенты почтовой службы FedEx, но только при условии, что их посылка относительно небольшая.

Стоит отметить, что во всех случаях доставка дроном опциональна — при желании жители города вольны воспользоваться традиционными методами доставками.

В рамках сервиса Wing использует те же гибридные мультикоптеры, которые компания ранее тестировала в Австралии: 14-роторные беспилотники на H-образной раме с возможностью вертикального взлета и посадки. Два ротора и крыло отвечают за горизонтальный полет, а остальные 12 роторов, установленные по шесть на продольных балках, ответственны за вертикальное перемещение. Снизу дрона установлена лебедка с крючком, с помощью которой аппарат поднимает и опускает груз, причем эти действия он выполняет в автономном режиме: так, конечному потребителю необходимо лишь подождать, пока посылка не окажется на земле и беспилотник не отцепит посылку.

Характеристики мультикоптера Wing:

Грузоподъемность — 1,5 кг;

Длина — 1,3 м;

Размах крыльев — 1 м;

Максимальная скорость полета — 113 км/ч;

Максимальная дальность полета — 20 км;

Круизная высота полета — 45 м;

Высота, на которую дрон опускается во время отгрузки посылки, — 7 м.

По утверждению разработчиков, летательный аппарат способен доставить товар в указанную пользователем в мобильном приложении точку на карте с достаточно высокой точностью, но в то же время, они рекомендуют клиентам во время непосредственной выгрузки товара отойти от точки доставки на 2 метра во избежание каких-либо инцидентов. Кроме того, несмотря на то, что дроны Wing способны осуществлять доставку в непогоду (например, в дождь и в сильный вечер), первоначально они будут развозить товары только в дневное время суток и в хорошую погоду.

При движении аппараты полагаются на GPS, но в случае потери сигнала могут самостоятельно вернуться на базу по внутренним картам. Также устройства оснащены камерой, которая позволяет им избегать препятствий. Данные о выгрузке товара транслируются в реальном времени на смартфон пользователя и на компьютер удаленного оператора, контролирующего процесс доставки.

Что касается преимуществ использования дронов, то, по словам разработчиков, они позволяют доставлять заказы в разы быстрее, чем в случае традиционной доставки на грузовом автомобиле (доставка дроном занимает до десяти минут), а кроме того, такой способ доставки более безопасен, поскольку уменьшает число машин на дорогах, и экологичен. В качестве минусов доставки посредством БПЛА компания называет шумность дронов. Вместе с тем, инженеры утверждают, что новые пропеллеры позволяют устройствам издавать шум, идентичный по громкости и высоте звукам автомобиля, так что новых неудобств жителям Крисченберга сервис, по идее, создать не должен.

Источник: N+1