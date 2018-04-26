Джордж Мартин представил книгу «Огонь и кровь» об истории Дома Таргариенов. И опять перенес сроки выхода шестой книги саги «Ветра зимы» (теперь не раньше 2019 года)

И вновь у нас не самые приятные новости для фанатов вселенной «Игра престолов». Сначала финальный сезон сериала отложили на 2019 год, потом Эмилия Кларк пообещала рассказать несколько спойлеров, но не справилась с задачей, а теперь расстроил Джордж Мартин лично. Если вы знакомы с характером этого писателя, то уже наверняка догадались в чем дело — он опять(!) не успевает закончить книгу «Ветра зимы» в этом году и снова перенес срок выхода, теперь уже на 2019 год.

Чтобы понять, насколько у автора все плохо с дедлайнами, достаточно вспомнить хронологию событий. Старт был взят довольно активно: первая книга «Игра престолов» вышла в 1996 году, вторая «Битва королей» — в 1998 году и третья «Буря мечей» — в 2000 году, то есть первая трилогия публиковалась с двухлетним интервалом. Однако затем писать стало тяжелее и четвертая часть «Пир стервятников» (2005) вышла с интервалом в 5 лет, а пятая часть «Танец с драконами» (2011) — с интервалом в 6 лет.

Изначально срок сдачи шестой по счету книги саги «Ветра зимы» (The Winds of Winter) был запланирован на 2015 год, так как на основе именной этой части должны были снимать шестой сезон сериала. В итоге Джордж Мартин отделался пересказом основных событий сценаристам сериала и продолжил дописывать книгу.

Съемки седьмого сезона прошли по накатанной схеме — книги нет, автор указывает кого именно из героев нужно убить и удаляется для написания книжной основы. Фанаты очень надеялись, что Мартин порадует их выходом этой книги в 2018 году, чтобы компенсировать отсутствие любимых героев сериала, однако этого не случилось.

Вместо этого Джордж анонсировал книгу «Огонь и кровь» (Fire & Blood) о событиях, произошедших за 300 лет до развития сюжета основной серии книг «Песнь льда и пламени». Иллюстрированный сборник коротких историй расскажет историю Дома Таргариенов в те времена, когда миром правили драконы. Книгу можно будет приобрести 20 ноября 2018 года.

Самое смешное заключается в том, что еще два года назад на 2019 год была запланирована седьмая и последняя книга серии «Мечта о весне» (A Dream of Spring), однако теперь сроки сдвигаются ближе к середине двадцатых годов текущего века (и это оптимистичный прогноз).

Источник: Джордж Мартин