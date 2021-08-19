Электромобили Rimac Nevera и Tesla Model S Plaid устроили соревнования в драгрейсинге [видео]





На днях мы рассказывали вам о том, что электрогиперкар Rimac Nevera установил рекорд для серийных автомобилей на дистанции четверть мили с результатом 8,58 секунды. Однако заезд в одиночку не так интересен, как соревнование с достойным конкурентом — именно поэтому энтузиасты электромобилей с того же youtube-канала DragTimes решили свести вместе Rimac Nevera и Tesla Model S Plaid.

Напомним, что Rimac Nevera оснащается четырьмя электродвигателями суммарной мощностью 1914 л.с., которые обещают разгон до 100 км/ч за 1,97 секунды, до 300 км/ч — за 9,3 секунды. Гиперкар способен разогнаться до 412 км/ч (258 миль/ч) и пройти «дрэговую» дистанцию в четверть мили за 8,6 секунды. С другой стороны Tesla Model S Plaid получила только три двигателя мощностью почти вдвое меньше — 1020 л.с. Разработчики заявляют, что седан набирает первые 100 км/ч за 2,1 секунды, разгоняется максимум до 322 км/ч и проходит четверть мили за 9,23 секунды.

В рамках схватки электромобили провели три заезда, при этом в первом на старте дистанции Tesla даже смогла вырваться вперед. Впрочем, в итоге более высокая мощность взяла свое и Rimac выиграл все три заезда с результатами: 8,65 с — 9,27 с, 8,64 с — 9,31 с, 8,61 с — 9,29 с.

Немаловажно упомянуть, что Rimac Nevera стоит 2 млн евро, а все 150 экземпляров были раскуплены еще до официального анонса. В свою очередь Tesla Model S Plaid может приобрести любой желающий за 126,990 евро, то есть в 15 раз дешевле. Таким образом вопрос, стоит ли такая разница в цене преимущества в 0,6-0,7 секунды в дрэгрейсинге остается открытым.

Источник: Electrek