Электросамолет Sun Flyer 2 впервые поднялся в воздух

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Созданный американской компанией Bye Aurospace двухместный электросамолет Sun Flyer 2 успешно завершил первое летное испытание.

Как сообщается, тестовый полет прошел на территории аэропорта Сентенниал к югу от Денвера, штат Колорадо. Согласно пресс-релизу Bye Aurospace, самолет показал себя «безупречно». Впрочем, компания не уточняет, на какую высоту поднялся летательный аппарат и сколько времени он пробыл в воздухе.

Электросамолет оборудован силовой установкой SP70D от Siemens. Двигатель массой 26 кг выдает максимальную мощность 120 л. с. и 95 л. с. — в крейсерском режиме. На одном заряде Sun Flyer 2 может провести в воздухе 3,5 часа.

«Самолет отработал по плану. Теперь совместно с командой Siemens мы приступим к следующему этапу летных испытаний», — говорится в пресс-релизе.

Тестирование прототипа продлится до конца года. За это время инженеры планируют не только проверить аппарат на практике, но и провести дополнительную оптимизацию системы.

Параллельно с этим Bye Aerospace ведет переговоры с Федеральным управлением гражданской авиации США (FAA) о сертификации воздушного судна. Предположительно, электросамолет будут использовать для подготовки летчиков.

В Bye Aerospace надеются, что Sun Flyer 2 решит проблему нехватки пилотов по всему миру: из-за высокой стоимости летной практики многие пилоты сегодня попросту не могут закончить обучение.

“Один час полета на электросамолете обойдется всего в $3, то есть в 10 раз дешевле, чем на традиционном поршневом летном тренажере. При этом аппарат производит меньше шума и не загрязняет воздух», — подчеркнул глава Bye Aerospace Джордж Бай.

Источник: hightech.plus