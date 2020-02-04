«Энтони Маки — новый Такеши Ковач»: Netflix выпустила первый тизер второго сезона киберпанк-сериала Altered Carbon / «Видоизмененный углерод»

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До премьеры второго сезона фантастического сериала Altered Carbon / «Видоизмененный углерод» остается чуть больше трех недель, а фанаты еще не видели как Энтони Маки будет выглядеть в роли главного героя Такеши Ковача. Полноценного трейлера новых эпизодов все еще нет, однако Netflix все же представил короткой тизер.

Как вы помните, после очередной замены тела Юэль Киннаман ушел со сцены, а Такеши досталось тело супергероя Сокола из вселенной Marvel. Тем не менее практически все знакомые по первому сезону актеров остались на своих местах.

Так, в тизере мы видим Крис Коннера в роли «умного отеля» По, а также Рене Элиз Голдсберри в роли Куэллкрист Фалконер. Из новичков стоит отметить Симон Миссик (Мисти Найт из «Люка Кейджа», «Железного кулака» и «Защитников»), Дину Шихаби («Джек Райан»), а также Торбена Либрехта (Операция «Финал») и Джеймса Саито («Черепашки-Ниндзя»).

Напомним, что сериал Altered Carbon / «Видоизмененный углерод» снят по одноименной книге британского писателя Ричарда Моргана, вышедшей в 2002 году. «Видоизменённый углерод» / Altered Carbon — это первая часть книжной трилогии, в 2003 году была выпущена вторая книга «Сломанные ангелы» / Broken Angels (кстати, именно так называется последняя серия второго сезона), а в 2005 году — завершающая часть «Пробужденные Фурии» / Woken Furies.

Три воплощения Такеши Ковача

Второй сезон сериала в составе 8 серий (в первом сезоне было 10 серий) можно будет увидеть 27 февраля 2020 года.

Источник: Netflix