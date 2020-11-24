Epic Games представила подписку Fortnite Crew стоимостью $12 в месяц с боевым пропуском, игровой валютой и эксклюзивными предметами





Компания Epic Games представила новую ежемесячную подписку Fortnite Crew / «Отряд Fortnite» , которая начнет действовать 2 декабря 2020 года, одновременно с запуском второй главой пятого сезона Fortnite. За $11,99 в месяц игроки получат ряд уникальных возможностей, включая:

боевой пропуск на текущий сезон

1000 V-баксов

ежемесячный эксклюзивный Fortnite Crew Pack / «Набор Отряда», который получат только подписчики Fortnite Crew.

К примеру, в декабре 2020 года это будет экипировка и стиль Галаксии, кирка «Космический ламорог» и украшение на спину «Расколотый мир». В Epic Games обещают вручную собирать такие наборы каждый месяц (экипировка + один соответствующий аксессуар, например дельтаплан, кирка или эмоция), причем предметы из его состава не будут доступны тем, кто не оплатил подписку Fortnite Crew.

Отметим, что действующая подписка Fortnite Crew привязана к платформе, на которой её оформили (так называемая «основная платформа») и ее нельзя будет перенести впоследствии, поэтому к ее выбору стоит отнестись серьезно (Xbox, PlayStation, Switch и т.д.). При этом полученные по подписке предметы можно использовать на разных платформах, но V-баксы могут быть доступны только на одной. Чтобы получить доступ к материалам действующей подписки, игроку необходимо каждый месяц входить в учётную запись на основной платформе.

Источник: Epic Games