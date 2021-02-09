Epic Games запускает «Весенний показ» и распродажу игр в Epic Games Store 11-25 февраля (скидки на Cyberpunk 2077, SW: Squadrons и др.)
Компания Epic Games объявила, что мероприятие «Весенний показ» (Spring Showcase) и приуроченные к нему скидки на игры в Epic Games Store стартуют 11 февраля и продлятся по 25 февраля текущего года.
В рамках мероприятия Epic Games познакомит игроков с новыми проектами, которые выйдут в Epic Games Store в этом году — это будет подборка свежих анонсов, геймплейных роликов и разборов от разработчиков.
Премьера «Весеннего показа» состоится на Twitch вечером 11 февраля по ссылке https://www.twitch.tv/epicgames. Перечень игр со скидками можно изучить по следующей ссылке.
В частности, EGS обещает следующие скидки:
- STAR WARS Jedi: Fallen Order — 50%
- STAR WARS: Squadrons — 40%
- SnowRunner — до 40%
- Cyberpunk 2077 — 10%
- Assassin’s Creed Вальгалла — до 20%
- Hades — 20%
Источник: EGS