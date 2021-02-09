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Epic Games запускает «Весенний показ» и распродажу игр в Epic Games Store 11-25 февраля (скидки на Cyberpunk 2077, SW: Squadrons и др.)

Epic Games запускает «Весенний показ» и распродажу игр в Epic Games Store 11-25 февраля (скидки на Cyberpunk 2077, SW: Squadrons и др.)

Epic Games запускает «Весенний показ» и распродажу игр в Epic Games Store 11-25 февраля (скидки на Cyberpunk 2077, SW: Squadrons и др.)


Компания Epic Games объявила, что мероприятие «Весенний показ» (Spring Showcase) и приуроченные к нему скидки на игры в Epic Games Store стартуют 11 февраля и продлятся по 25 февраля текущего года.

В рамках мероприятия Epic Games познакомит игроков с новыми проектами, которые выйдут в Epic Games Store в этом году — это будет подборка свежих анонсов, геймплейных роликов и разборов от разработчиков.

Премьера «Весеннего показа» состоится на Twitch вечером 11 февраля по ссылке https://www.twitch.tv/epicgames. Перечень игр со скидками можно изучить по следующей ссылке.

Epic Games запускает "Весенний показ" и распродажу игр в Epic Games Store 11-25 февраля (скидки на Cyberpunk 2077, SW: Squadrons и др.)

В частности, EGS обещает следующие скидки:

  • STAR WARS Jedi: Fallen Order — 50%
  • STAR WARS: Squadrons — 40%
  • SnowRunner — до 40%
  • Cyberpunk 2077 — 10%
  • Assassin’s Creed Вальгалла — до 20%
  • Hades — 20%

Источник: EGS

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