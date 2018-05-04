Эта стрелка всегда кажется повернутой направо, как ее не крути! [Оптическая иллюзия]

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Продолжая своего рода рубрику забавных иллюзий, рассказываем о еще одном зрительно-мозговом обмане.

Математик Кокити Сугихара из японского университета Мэйдзи придумал новую объемную оптическую иллюзию — подставку со вращающейся стрелкой. Последняя всегда указывает направо, даже если развернуть в противоположную сторону. Вот, можете убедиться сами:

Что интересно, если поставить напротив стрелки зеркально, то иллюзия все равно сработает, но зеркальное отражение стрелки всегда будет указывать налево.

Весь секрет кроется в форме стрелки. Это уже не первая подобная иллюзия от японца. Используя свои знания в области оптических иллюзий, Кокити Сугихара придал стрелке особую форму со специальным рельефом, из-за которого внешний вид стрелки меняется в зависимости от ракурса. При этом сверху стрелка выгляди совершенно симметричной.

Еще одна известная работа Сугихара — фокус с геометрическими фигурами. В той иллюзии математик сумел превратить круг в квадрат и не только. Вот видео:

Источник: Sciencealert и TJ