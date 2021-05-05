Это сцена из нового боевика Нолана? Нет, это британские морпехи тестируют реактивный костюм Gravity Industries для борьбы с пиратством

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Королевский военно-морской флот Великобритании провел учения, на которых протестировали доработанный реактивный костюм Gravity Industries для высадки на движущийся корабль. Процесс высадки на судно записали на видео — и эти реальные учения выглядят словно сцена из очередного зрелищного боевика Кристофера Нолана.

Как отмечает Business Insider, испытания проводились в течение трех дней на HMS Tamar, патрульном крейсере 2-го класса River. Британские ВМС использовали реактивные костюмы производства Gravity Industries для проведения операции VBSS (visit, board, search and seizure). Во время испытаний пилот стартовал с борта быстроходного катера, преследующего HMS Tamar, пролетел по воздуху в стиле Железного человека, высадился на преследуемый корабль и сбросил веревку, чтобы другие члены группы смогли перебраться на «вражеское» судно. Целью испытаний была демонстрация возможности технологии и оценка ее практического применения.

Некоторым этот костюм и имя компании Gravity Industries может показаться знакомым — ее основатель Ричард Браунинг выполняет не только обязанности гендиректора, но еще и летчика-испытателя. По данным Crunchbase, с момента основания в 2017 году стартап привлек $650 тысяч.

Это далеко не первая демонстрация реактивного ранца Gravity Industries британскими морпехами — в 2019 году Браунинг лично демонстрировал более раннюю версию ранца в центре подготовки морских пехотинцев Commando Training Centre. К слову, сам Браунинг — бывший морской пехотинец.

Морские силы специальных операций Нидерландов ранее тоже проводили испытания ранцев Gravity Industries.

Кроме того, в 2020 году Gravity Industries совместно с британской службой спасения тестировали версию ранца для парамедика.

Как можно заметить, с момента более ранних демонстраций костюм существенно доработали — прототип из свежей демонстрации выглядит уже не таким «сырым», он отличается меньшими ускорителями на руке и более аккуратным ранцем.