Facebook наймет журналистов, чтобы те курировали новый раздел с новостями





За формирование содержимого новой вкладки с новостями News Tab, которая вскоре появится в мобильном приложении Facebook, будут отвечать не только компьютерные алгоритмы. Решать, какой информационный контент показывать пользователям, будет в том числе и «небольшая команда журналистов». Об этом пишет New York Times со ссылкой на представителей соцсети.

Предполагается, что алгоритмы будут ранжировать большую часть историй, а люди — вручную выделять наиболее важные и значимые. По задумке, кураторы-журналисты помогут избежать алгоритмической и политической предвзятости, в которой часто обвиняют Facebook.

Отметим, что появление отдельной вкладки News Tab с новостями от значимых СМИ появится на Facebook до конца года. Впервые об идее создать в социальной сети новую вкладку, на которой будут агрегироваться «высококачественные новости», стало известно этой весной от Марка Цукерберга. Как поясняет глава Facebook, новый раздел подойдет «пользователям, которые хотят больше новостного контента». При этом соцсеть собирается «заключать прямые контракты с издателями, что позволит обеспечить высокое качество контента, выводимого в News Tab».

Источник: NYT