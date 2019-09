Facebook предложит почитать о вакцинации на сайте ВОЗ

В ответ на поисковые запросы, касающиеся вакцинации, социальная сеть Facebook начала первым результатом выдачи показывать ссылку на страницу ВОЗ с соответствующей информацией, сообщает CNN. В случае, если запрос пришел из США, выдается ссылка на страницу американского Центра по контролю и профилактике заболеваний. Аналогичные изменения были реализованы в социальной сети Instagram, которая принадлежит Facebook.

Отметим, что отказ от вакцинации детей в последние годы приобрел такие масштабы, что на проблему начали обращать внимание международные организации и правительства разных стран. По данным ВОЗ, из-за отказа от прививок заболеваемость корью в Европе в 2016-2018 годах выросла в 14 раз, а количество смертей от этой болезни — в пять раз. Не менее тревожную тенденцию демонстрируют сведения UNICEF, согласно которым, число случаев заболевания корью в первые три месяца 2019 года выросло на 300% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В начале этого года ВОЗ назвала отказ от вакцинации в числе 10 главных угроз здоровью человечества.

Недостоверной информации о прививках в интернете становится все больше, поэтому в начале 2019 года сначала один из конгрессменов, а затем Американская медицинская ассоциация разослали письма директорам крупнейших интернет-компаний США. В них компании спрашивали, что они делают для борьбы с дезинформацией на своих сайтах. После этого YouTube убрал рекламу из антипрививочных видео и каналов; Amazon удалила фильмы с дезинформацией о прививках со своего стримингового сервиса и перестала продавать некоторые книги соответствующей тематики. Соцсеть Facebook, в свою очередь, пессимизировала страницы групп противников вакцинации в поисковой выдаче и перестала рекомендовать их пользователям.

Less than two hours ago, a search for "vaccines" on Amazon Prime had VAXXED (an anti-vax doc) as the top result. Now, that video doesn't appear anywhere in the search results, and you can no longer stream VAXXED on Amazon. pic.twitter.com/NYWJ1DUJ7h

— Caroline O'Donovan (@ceodonovan) March 1, 2019