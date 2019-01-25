Facebook закроет приложение Moments, позволяющее пользователям обмениваться фотографиями, не загружая их в саму соцсеть

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Facebook закроет приложение Moments, с помощью которого пользователи могли обмениваться фотографиями в частном порядке, не загружая их в саму соцсеть. Сервис прекратит работу 25 февраля, передает Cnet.

До закрытия Moments пользователи могут выгрузить свои фотографии на компьютер, смартфон или в специальный альбом в Facebook, который будет закрыт для остальных. Для этого компания запустила отдельный сайт.

Отметим, что Facebook представила Moments в июне 2015 года (Android, iOS). Приложение было призвано решить проблему «обмена фотографиями между друзьями, которые не хотят, чтобы их снимки попали в открытый доступ».

По словам компании, за три с половиной года существования сервис так и не стал «достаточно популярным».

Источник: VC