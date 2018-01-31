Фанат CS:GO купил редкий сувенирный скин Dragon Lore с автографом Skadoodle (Cloud9) за рекордные $61,000

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

На этой неделе фанат онлайн-шутера CS:GO приобрел на торговой площадке OPSkins редкий скин для снайперской винтовки AWP за рекордную сумму в $61,052.63. Покупка представляет собой достаточно редкую основу в виде сувенирного скина Dragon Lore, с рядом эксклюзивных наклеек и цифровым автографом Тайлера “Skadoodle” Лэтхэма – игрока команды Cloud9, которая на прошедших выходных выиграла турнир ELeague Boston Major.

Настолько высокая стоимость покупки объясняется сразу несколькими факторами. Dragon Lore сам по себе является достаточно редким скином, при этом конкретно этот сувенирный вариант выпал вместе с эксклюзивными стикерами во время предыдущего чемпионата Krakow Major. Цифровых автографов Skadoodle также ограниченное количество, вдобавок все стикеры в комплекте в идеальном состоянии “Factory New” / “Unscratched”, что дополнительно увеличивает его стоимость.

В итоге весь набор настолько впечатлили покупателя, что он выложил те самые $61,000 без торга. Продавцом выступил известный в узких кругах коллекционер скинов Drone, который рассказал, что изначально приобрел его за $35,000.

Отметим, что благодаря недавней победе в ELeague Boston Major и настолько высокой стоимости данного лота, все скины от команды Cloud9 практически гарантированно вырастут в цене.

Источник: Polygon