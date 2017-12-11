Фильм “Киборги” о защите Донецкого аэропорта побил рекорд сборов для национальных картин, собрав более 8 млн грн за первый уикенд проката

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Глава Государственного агентства по вопросам кино Украины Филипп Ильенко сообщил, что фильм «Киборги» установил новый рекод для национальных фильмов в отечественном прокате по кассовым сборам в первый уикенд, собрав более 8 млн грн (8186701 грн) и более 100 тысяч зрителей (106350 человек).

Cобытия военной драмы происходят в сентябре 2014 года, сразу после подписания «Минских соглашений». По сюжету добровольцы и военные выдвигаются из посёлка Пески в сторону Донецкого аэропорта, чтобы усилить его оборону, но попадают под обстрел и до терминалов добираются только главные герои. Фильм описывает десять дней обороны, но в реальной жизни оборону Донецкого аэропорта до полного уничтожения башни управления полётов и терминалов в 2015 году удерживали 242 дня.

242 дня украинская армия и добровольческие батальоны держали оборону Донецкого аэропорта до полного уничтожения башни управления полётов и терминалов в 2015 году. Десять дней обороны ДАП изображены в картине «Киборги» украинского и крымскотатарского режиссёра Ахтема Сеитаблаева, которая вышла в прокат на этой неделе. Сценарий «Киборгов» был написан украинским драматургом Наталией Ворожбит, снял фильм крымскотатарский режиссер Ахтем Сеитаблаев.

Съёмки «Киборгов» обошлись в 48 млн грн, 50% этой суммы профинансировало государство. При этом 5 гривен с каждого приобретенного билета будут перечислены в помощь семьям погибших в боях за Донецкий аэропорт. В фильме использовалась настоящая военная форма и техника, а в качестве консультанта выступал один из реальных “киборгов”, защищавших ДАП.

Премьера фильма «Киборги» состоялась 7 декабря 2018 года, на нашем сайте уже вышла рецензия на эту картину.

Источник: Филипп Ильенко