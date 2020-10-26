Финальный четвертый сезон сериала «Леденящие душу приключения Сабрины» стартует на Netflix 31 декабря 2020 года [трейлер]





Летом стриминговый сервис Netflix неожиданно закрыл мистический молодежный сериал «Леденящие душу приключения Сабрины» / Chilling Adventures of Sabrina, объявив, что премьера финального сезона состоится до конца текущего года. Сегодня сервис опубликовал свежий трейлер с указанием даты выхода четвертого сезона — 31 декабря 2020 года.

Напомним, что Netflix продлил сериал сразу на третий и четвертый сезон еще до премьеры второго, который вышел в 2018 году. Как вы понимаете, на тот момент еще и речи не шло ни о каком коронавирусе, который вызывал множество проблем с производством нового контента. В итоге представители сервиса решили не рисковать молодежным актерским составом и полностью закрыли проект.

Ранее четвертый сезон планировали выпустить в начале 2021 года, однако закончить его удалось раньше и в Netflix решили не тянуть с расставанием. С учетом того, что третий сезон вышел 24 января 2020 года, перед расставанием фанаты Сабрины смогут насладиться сразу двумя сезонами шоу за один год.

Отметим, что сериал от Netflix Chilling Adventures of Sabrina / «Леденящие душу приключения Сабрины» основан на популярном комиксе Archie Comics «Сабрина — маленькая ведьма». История уже была экранизирована на американском телевидении, при этом первый ТВ-сериал продержался в эфире семь сезонов — с 1996 по 2004 год.

Источник: Netflix