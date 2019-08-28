Финальный трейлер криминальной драмы Joker / «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли

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За месяц до премьеры кинокомпания Warner Bros. опубликовала финальный трейлер фильма Joker / «Джокер», который в реалистичном ключе расскажет о том, как именно скромный и неудачливый комик Артур Флек превратился в жестокого Джокера.

Главного героя сыграл Хоакин Феникс («Тебя никогда здесь не было», «Братья Систерс»), Роберту Де Ниро досталась роль ведущего ток-шоу, в картине также появятся Зази Битц («Дэдпул 2»), Марк Марон («Блеск»), Билл Кэмп («Красный воробей»), а также Бретт Каллен, который заменил ушедшего из проекта Алека Болдуина в роли отца Бэтмена, бизнесмена Томаса Уэйна.





Сценарий написал Скотт Сильвер («Боец», «Восьмая миля»), в качестве режиссера выступил Тодд Филлипс («Мальчишник в Вегасе», «Парни со стволами»), на роль продюсера приглашена Эмма Тиллинджер («Отступники», «Волк с Уолл‑стрит»), исполнительного продюсера — Ричард Баратта («Ирландец»).

Премьера фильма «Джокер» / Joker назначена на 4 октября 2019 года.

Источник: Warner Bros.