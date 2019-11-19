Финальный трейлер криминальной драмы Мартина Скорсезе «Ирландец» / «The Irishman» с Робертом Де Ниро, Аль Пачино и Джо Пеши

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Ровно за неделю до премьеры криминальной драмы «Ирландец» / «The Irishman» на платформе Netflix, его создатели опубликовали финальный трейлер фильма.

Любая работа признанного мастера жанра Мартина Скорсезе интересна сама по себе, однако в случае с «Ирландецем» также стоит обратить внимание на впечатляющий актерский ансамбль в лице Роберта Де Ниро и Аль Пачино, а также использование спецэффектов, позволивших показать главного героя в разные отрезки его жизненного пути.

Фильм снят на основе романа «Я слышал, ты красишь дома» Чарльза Брандта, в котором рассказывается история штатного киллера мафии Фрэнка «Ирландца» Ширана, который записал на свой счет более 25 смертей гангстеров. Сценарий написал Стивен Заиллян («Список Шиндлера», «Банды Нью-Йорка»), оскароносный Мартин Скорсезе выступил в качестве режиссера и продюсера.

Помимо вышеупомянутых звезд в фильме также снялись Джо Пеши («Славные парни», «Казино»), Харви Кейтель («Бешеные псы», «Багси»), Бобби Каннавале («Подпольная империя»), Анна Пэкуин («Пианино»), Джесси Племонс («Во все тяжкие», «Фарго») и др.

Процесс «взросления» Роберта Де Ниро по ходу сюжета

Как мы уже рассказывали, после премьеры на 2019 New York Film Festival фильм выйдет в ограниченный кинопрокат 1 ноября, а уже 27 ноября его смогут увидеть подписчики стримингового сервиса Netflix.

Источник: Netflix