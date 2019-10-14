Финальный трейлер мультфильма Frozen 2 / «Холодное сердце 2» студии Disney

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В сети появился финальный трейлер долгожданного продолжения диснеевского мультфильма Frozen / «Холодное сердце» о принцессе Эльзе, обладающей магической способностью замораживать все вокруг себя, и ее сестре Анне.

По сюжету, Анна, Эльза, Кристоф, Свен и Олаф отправляются на Север, чтобы раскрыть тайны прошлого и предотвратить опасность, нависшую над королевством Эренделл.

В новом ролике уморительный Олаф жонглирует частями тела в игре «Крокодил» и откалывает смешные шутки, Эльза осваивает новые магические трюки, а Анна ни на шаг не отходит от сестры. Также в ролике можно увидеть несколько новых второстепенных персонажей и огромных каменных великанов, норовящих раздавить героев.

Режиссерами второй части Frozen выступили Крис Бак и Дженнифер Ли, а продюсером — Питер Дель Вечо. Все они работали над первой частью.

В украинский прокат мультфильм Frozen 2 / «Холодное сердце 2» выйдет 21 ноября.