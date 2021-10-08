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Стриминговый сервис Netflix опубликовал первый кадры и тизер-трейлер, а также объявил дату премьеры третьего сезона фантастического сериала Lost in Space / «Затерянные в космосе».

Шоураннер сериала Зак Эстрин в очередной раз напомнил, что проект изначально задумывался как «трилогия», в том числе в качестве дани уважения оригинальному сериалу, который также выходил на протяжении трех сезонов. Сам автор продолжит работать над новыми проектами для Netflix, с которым уже подписал многолетний контракт.

В последнем третьем сезоне, состоящем из 8 серий, мы наконец узнаем о том, как семья Робинсонов и их робот-помощник справились с непростой задачей выживания на чужой опасной планете.

Главные роли в сериале исполнили Тоби Стивенс, Молли Паркер, Максвелл Дженкинс, Мина Сандуолл, Тейлор Рассел, Игнасио Серриккио и Паркер Поузи.

Все восемь серий финального сезона Lost in Space / «Затерянные в космосе» будут доступны на платформе Netflix c 1 декабря 2021 года.

Источник: Netflix