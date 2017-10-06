Фотобанк Getty Images запретил «фотошопить» фигуры моделей

Популярный фотобанк Getty Images разослал авторам изображений сообщения с просьбой «не предоставлять никакого контента, даже с маркировкой creative, где есть ретушь, из-за которой модели выглядят более худыми — и наоборот». Как сообщается, с 1 октября модераторы хостинга будут отсеивать изображения, на которых тела моделей были приближены к так называемым «идеальным параметрам» с помощью графических редакторов.

Вместе с тем, незначительная ретушь по-прежнему допускается: можно выровнять тон лица, цвет волос, глаз или даже подкорректировать форму носа. Цензура касается только фигуры. Ограничения также распространяются на стоковые изображения в принадлежащем Getty Images хранилище iStock.

Отметим, что новые правила фотобанка вступает в силу одновременно с новым французским законом, который требует информировать читателей журналов о том, что пропорции моделей на снимках изменены в графическом редакторе. В случае несоблюдения закона нарушителям грозит штраф в размере 37 тысяч 500 евро.

Как сообщается, ввести новые правила в Getty Images решили из-за многочисленных исследований, в которых было обнаружено негативное влияние просмотра фото «идеальных» моделей из глянцевых изданий на самооценку зрителей. В частности, ученые выявили, что из-за «идеальных» фотографий у женщин зачастую возникает ощущение неприятия и нелюбви к себе.

Источники: Knife, Dazed