Фотогалерея: Microsoft Word, нарисованный мелом на доске, на уроке информатики в сельской школе Ганы

Морально и физически устаревшая компьютерная техника (и ПО) – одна из многих проблем, наблюдающихся в государственных и образовательных учреждениях Украины, особенно на уровне отдельных маленьких городов и сел. С другой стороны, за последние годы ситуация значительно улучшилась и все уже не так плохо, как было в начале 2000-х. И сейчас на уроках информатики уже никто не пишет код в тетрадях (или пишут?), а сразу тестирует его на ПК. Между тем, в сельской школе Ганы (Западная Африка) уроки информатики проходят в весьма оригинальной манере преподавания – интерфейсы популярного ПО изучаются… на обычной доске. Той самой, к которой большинство так боялось выходить в школьные годы.

Местный учитель информатики Овука Квадво опубликовал на своей страничке в Facebook и на форуме Reddit несколько фотографий, передающих особенности учебного процесса в этой сельской школе. Как видим, на школьной доске – хорошо знакомый большинству интерфейс популярного текстового редактора Microsoft Word, нарисованный обычным мелом.

Учитель говорит, что очень любит своих учеников, поэтому хочет дать им максимальный объем знаний. Вот его фото (веселый парень, наверное):

В обсуждении на Reddit шутят, что для еще большего эффекта учителю следует переодеться в Скрепыша (знаменитая функция помощи пользователям в виде интерактивного анимированного персонажа – скрепки – из интерфейса MS Office) и врываться в класс каждые несколько минут. Но вообще, этому учителю надо отдать должное: сейчас далеко не каждый, даже при наличии последних компьютерных новинок и лучших программных средств, способен сделать учебный процесс увлекательным, понятным и, самое главное, эффективным.

Источник: Owura Kwadwo Facebook и Reddit