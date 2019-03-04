Франция намерена обложить «цифровым налогом» крупные технокомпании

Правительство Франции хочет ввести «цифровой налог» для IT-гигантов. Об этом заявил министр финансов страны Бруно Ле Мер. Как сообщается, правительство обсудит законопроект в эту среду и если инициативу все же одобрят, то с 1 января 2020 года около 30 крупных технокомпаний, в том числе несколько французских, начнут платить до 5% с выручки в стране. Нововведение коснется IT-гигантов, чья мировая выручка превышает €750 млн, а выручка во Франции — €25 млн. Отметим, что под это определение подпадают такие компании, как Google, Amazon, Facebook, Apple, Uber и Airbnb. Под «выручкой» авторы законопроекта понимают как доходы от рекламы, так и доходы с продаж, включая перепродажу персональных данных французских пользователей. Прогнозируется, что новый налог будет приносить в казну дополнительные 500 млн евро в год.

В интервью изданию Le Parisien Ле Мер посетовал, что многие IT-гиганты сегодня платят львиную часть налогов в странах регистрации бизнеса (как правило, это страны с низкой налоговой ставкой), хотя по факту предоставляют свои услуги во всем мире.

В связи с тем, что новая схема затронет прежде всего американские компании, Ле Мер уточнил, что обсуждал план с коллегой из США Стивеном Мнучиным, и тот заверил, что законопроект не противоречит двусторонним соглашениям о налогообложении.

Источник: hightech.plus