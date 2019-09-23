Generated Photos — первый крупный открытый датасет, состоящий из изображений лиц, сгенерированных нейросетью





Разработчики SaaS-сервиса Icons8 представили Generated Photos — датасет из 100 тысяч изображений лиц несуществующих людей, сгенерированных нейросетью.

Как сообщается, для его создания специалисты наняли 69 моделей, которых затем сняли с разных ракурсов в студийных условиях. В результате разработчики получили 29 тысяч фотографий. На них затем обучили нейросетевой алгоритм, с помощью которого и был собран датасет из 100 тысяч изображений лиц несуществующих людей.

По словам исследователей, качество фотографий из Generated Photos весьма высоко, поскольку алгоритм обучался исключительно на профессиональных студийных кадрах с поставленным светом и подготовленным фоном. Вместе с тем, пишет The Verge, изображения с изъянами, обусловленными спецификой работы нейросетевых алгоритмов, в нем нередки.

Примечательно, что Generated Photos находится в открытом доступе и бесплатен для использования при условии наличия ссылки на официальный сайт проекта. Авторы датасета предполагают, что их детище пригодится при создании рекламы, информационных бюллетеней, презентаций, оформлении сайтов и мобильных приложений, в образовательной и других сферах, где необходима визуальная информация, получить которую зачастую трудно из-за авторских прав, законов о защите конфиденциальности, простого нежелания людей участвовать в такого рода съемках, а также «разбросанности» фотографий по всему интернету. Не исключено также, что датасет поможет сторонним разработчикам в обучении алгоритмов распознавания лиц, для которых необходимы масштабные датасеты с человеческими лицами.

Скачать изображения из Generated Photos можно по ссылке.

Напоследок отметим, что в ближайшем будущем в Icons8 планируют разработать простой интерфейс, который позволит отбирать лица из датасета по тем или иным критериям, например, по возрасту, полу и цвету кожи.

Источник: N+1