Гений черного юмора Тим Бёртон снимет для Netflix игровой сериал Wednesday по вселенной «Семейка Аддамс»

Стриминговый сервис Netflix официально анонсировал новый игровой сериал «Wednesday», который расскажет об Уэнсдэй Аддамс (Wednesday Addams) — дочке Гомеса и Мортиши Аддамс из одноименной «семейки». Режиссером проекта выступит легендарный Тим Бёртон, сделавший себе имя на жанре черного юмора.

Достаточно просто перечислить некоторые его творения, чтобы понять — выбор режиссера для очередной реинкарнации «Семейки Аддамс» сделан правильно: «Эдвард Руки-ножницы» (1990), «Кошмар перед Рождеством» (1993), «Труп невесты» (2005), «Мрачные тени» (2012), «Франкенвини» (2012), «Дом странных детей мисс Перегрин» (2016).

Are you ready for the best Wednesday ever? A Wednesday Addams live action series following the spooky icon’s coming of age is coming to Netflix. And with it, Tim Burton will be making his TV directorial debut! pic.twitter.com/rKQ7oZU645

