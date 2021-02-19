Гений черного юмора Тим Бёртон снимет для Netflix игровой сериал Wednesday по вселенной «Семейка Аддамс»

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Стриминговый сервис Netflix официально анонсировал новый игровой сериал «Wednesday», который расскажет об Уэнсдэй Аддамс (Wednesday Addams) — дочке Гомеса и Мортиши Аддамс из одноименной «семейки». Режиссером проекта выступит легендарный Тим Бёртон, сделавший себе имя на жанре черного юмора.

Достаточно просто перечислить некоторые его творения, чтобы понять — выбор режиссера для очередной реинкарнации «Семейки Аддамс» сделан правильно: «Эдвард Руки-ножницы» (1990), «Кошмар перед Рождеством» (1993), «Труп невесты» (2005), «Мрачные тени» (2012), «Франкенвини» (2012), «Дом странных детей мисс Перегрин» (2016).

Are you ready for the best Wednesday ever? A Wednesday Addams live action series following the spooky icon’s coming of age is coming to Netflix. And with it, Tim Burton will be making his TV directorial debut! pic.twitter.com/rKQ7oZU645 — NX (@NXOnNetflix) February 17, 2021

Сериал расскажет об обучении главной героини в Nevermore Academy, ее попытках обуздать проявлящиеся сверхспособности и даже привнесет в сюжет некую кровавую загадку, над которой Уэнсдэй придется поломать голову.

Тим Бёртон выступит в роли режиссера и исполнительного продюсера, тогда как шоураннерами назначены Эл Гоу и Майлз Миллар. Первый сезон будет состоять из восьми серий, при этом точная дата премьеры и исполнители главных ролей пока не озвучиваются.

Источник: Variety