Гений черного юмора Тим Бёртон снимет для Netflix игровой сериал Wednesday по вселенной «Семейка Аддамс»
Стриминговый сервис Netflix официально анонсировал новый игровой сериал «Wednesday», который расскажет об Уэнсдэй Аддамс (Wednesday Addams) — дочке Гомеса и Мортиши Аддамс из одноименной «семейки». Режиссером проекта выступит легендарный Тим Бёртон, сделавший себе имя на жанре черного юмора.
Достаточно просто перечислить некоторые его творения, чтобы понять — выбор режиссера для очередной реинкарнации «Семейки Аддамс» сделан правильно: «Эдвард Руки-ножницы» (1990), «Кошмар перед Рождеством» (1993), «Труп невесты» (2005), «Мрачные тени» (2012), «Франкенвини» (2012), «Дом странных детей мисс Перегрин» (2016).
Are you ready for the best Wednesday ever? A Wednesday Addams live action series following the spooky icon’s coming of age is coming to Netflix. And with it, Tim Burton will be making his TV directorial debut! pic.twitter.com/rKQ7oZU645
— NX (@NXOnNetflix) February 17, 2021
Сериал расскажет об обучении главной героини в Nevermore Academy, ее попытках обуздать проявлящиеся сверхспособности и даже привнесет в сюжет некую кровавую загадку, над которой Уэнсдэй придется поломать голову.
Тим Бёртон выступит в роли режиссера и исполнительного продюсера, тогда как шоураннерами назначены Эл Гоу и Майлз Миллар. Первый сезон будет состоять из восьми серий, при этом точная дата премьеры и исполнители главных ролей пока не озвучиваются.
Источник: Variety