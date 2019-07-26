Генпрокурор США призвал американцев «смириться с тем, что рано или поздно власти будут иметь доступ в том числе к зашифрованным перепискам»





Американские власти продолжают атаку на шифрование данных: генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что американцы должны смириться с тем, что ради безопасности правительство рано или поздно сможет читать их зашифрованную переписку. В своей программной речи на Международной конференции по кибербезопасности в Фордемском университете в Нью-Йорке чиновник призвал технологические компании обеспечить федеральным властям доступ к любому устройству или приложению при помощи специальных бэкдоров.

По словам Барра, злоумышленники и террористы все чаще используют шифрование данных, чтобы скрыться от правосудия. В остальном мире эту угрозу уже осознали, а теперь и США пора принять соответствующие меры.

Как отмечает Digital Trends, правительство США и IT-гиганты уже давно ведут борьбу за шифрование. Представители компаний уверены, что это единственный способ защитить личные данные, и называют доступ властей к ключам шифрования серьезной угрозой для пользователей. Так, глава Apple Тим Кук еще в 2016 году назвал конфиденциальность в интернете одним из фундаментальных прав.

Однако Барр и его единомышленники настаивают: без возможности читать зашифрованную переписку невозможны эффективные федеральные расследования и защита национальной безопасности, а потому польза в данном случае перевешивает любые риски. Впрочем, пока законодательных способов принудить IT-компании к сотрудничеству у чиновников нет.

Источник: hightech.plus