Гипнотический сервис Samsung Unspoil Me должен помогать забывать сериалы, но он, похоже, не работает

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Компания Samsung Electronics запустила в Швеции весьма необычный сервис под названием «Unspoil Me». По утверждению разработчика, он помогает забыть уже знакомый сериал, чтобы насладиться его просмотром еще раз.

В рамках своеобразного сеанса «гипноза» длительностью около 18 минут перед глазами пользователями беспрестанно вращается спираль, а на фоне звучит мужской голос гипнотизера, который просит расслабиться и не отводить взгляд от экрана. После сеанса рекомендуется поспать, после чего, как заверяют разработчики, он больше не будет помнить подробности сюжета любимого сериала.

Интересный момент, прежде чем воспользоваться сервисом Samsung пользователю необходимо подтвердить, что он старше 18 лет и находится в полном психическом здравии.

По словам компании, в разработке сервиса, который пока доступен только в веб-версии, участвовали профессиональные гипнотизеры. Но, похоже, ничего у них не вышло.

Журналистка издания Cnet Кэти Коллинз опробовала сервис Samsung на себе, но после сеанса не забыла ни сюжет, ни героев сериала «Большая маленькая ложь».

«Возможно, завтра я проснусь и не буду помнить о «Большой маленькой лжи». Возможно, я почувствую странное непреодолимое желание купить телевизор Samsung», — шутит журналистка.

Источник: meduza и Samsung