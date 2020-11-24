Главу службы безопасности Apple обвинили в намерении «задобрить» полицию 200 планшетами iPad для получения разрешений на скрытное ношение оружия





Помните, как в начале прошлого года бывшего топ-менеджера Apple, возглавлявшего отдел по борьбе с инсайдерской торговлей, обвинили в инсайдерской торговле. Так вот, эта курьезная история только что получила достойный спин-офф — в калифорнийский суд подан иск против главы международной службы безопасности Apple Томаса Мойера. Топ-менеджера Apple заподозрили в попытке дать полиции взятку планшетами iPad в обмен на разрешение на ношение оружия для сотрудников Apple.

Обвинения по делу предъявлены после двухлетнего расследования.

Окружной прокурор Санта-Клары Джефф Розен утверждает, что Томас Мойер предложил 200 планшетов iPad общей стоимостью 70 тыс. долларов капитану Джеймсу Дженсену и младшему шерифу Рику Сунгу в полицейском участке округа Санта-Клара, чтобы ускорить выдачу четырех лицензий на скрытое огнестрельное оружие для сотрудников Apple.

Адвокат Мойера, Эд Свансон, заявил в письме, отправленном The Verge по электронной почте, что его клиент невиновен в предъявленных ему обвинениях. По словам адвоката, Apple действительно планировала передать планшеты управлению шерифа и обращалась за разрешениями на ношение оружия, но между эти два события никак не связаны.

В своем заявлении адвокат Мойера отметил, что его клиент просто оказался «сопутствующим ущербом» в споре между шерифом Санта-Клары и офисами окружных прокуроров. Как сообщает CNBC, в июне 2020 года NBC Bay Area выяснило, что люди из числа спонсоров предвыборной кампании Лори Смит, занимающей пост шерифа округа Санта-Клара уже шесть сроков подряд (этот заканчивается в 2022 году), значительно чаще получали лицензию на скрытое ношение оружия. После этого четырем лицам были предъявлены обвинения в попытке дать взятку, тогда как против самой Лори Смит никаких обвинений выдвинуто не было.

Apple в свою очередь заявила, что не обнаружила никаких нарушений по итогам проведенного по данному инциденту внутреннего расследования. Как отмечает Bloomberg News, Мойер работает в Apple уже 15 лет и занимает должность главы службы безопасности с 2018 года.