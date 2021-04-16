Google оновила Timelapse — подивіться в 3D, як змінилася наша планета за останні 37 років🌎





Google провела чергове, «‎найбільше з 2017 року»‎ оновлення сервісу Timelapse, який є частиною платформи Google Earth та показує, як з плином часу змінюється наша планета, а точніше, як її змінили люди.

Our planet has seen rapid environmental change in the past half-century — more than any other point in human history. The new Timelapse feature in @GoogleEarth compiles 24 million satellite photos from the past 37 years into an interactive 4D experience.https://t.co/zDfp7Wn1um pic.twitter.com/wCR7JmIIub — Sundar Pichai (@sundarpichai) April 15, 2021

Проєкт Timelapse був запущений у 2013 році як розширення Google Earth. В рамках масштабного оновлення команда зосередила свої зусилля над удосконаленням сервісу з однією метою — у максимально зручному та якісному форматі наочно показати вплив кліматичних змін та діяльності людини на природне середовище за останні півстоліття. Щоб додати анімовані таймлапс зображення до Google Планета Земля та зробити на їх основі інтерактивну 3D-модель команда зібрала та обробила 24 мільйони супутникових знімків з 1984 по 2020 рік, що складають разом квадрильйони пікселів. Понад два мільйони годин обробки на тисячах машин у Google Cloud знадобилося, щоб зібрати 20 петабайтів супутникових зображень в єдину відеомозаїку розміром 4,4 терапікселя — це еквівалентно 530 000 відео в роздільній здатності 4K!

Timelapse в Google Планета Земля — це найбільше відео нашої планети на нашій планеті. Google

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Окремо Google виклала у YouTube три відео, на яких показані найбільші зміни за 37 років у трьох основних системах.

Урбанізація

Зменшення лісового покриву

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Танення льодовиків

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Також команда Google завантажила понад 800 відеороликів Timelapse як у 2D, так і у 3D форматах для загального користування на g.co/TimelapseVideos. Охочі можуть вибрати будь-яке відео у форматі MP4-відео або переглянути відео на YouTube.

У Google пообіцяли щороку оновлювати Google Планета Земля новими зображеннями таймлапс щонайменше протягом наступного десятиліття.