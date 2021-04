Google оновила Timelapse — подивіться в 3D, як змінилася наша планета за останні 37 років🌎

Google провела чергове, «‎найбільше з 2017 року»‎ оновлення сервісу Timelapse, який є частиною платформи Google Earth та показує, як з плином часу змінюється наша планета, а точніше, як її змінили люди.

Our planet has seen rapid environmental change in the past half-century — more than any other point in human history. The new Timelapse feature in @GoogleEarth compiles 24 million satellite photos from the past 37 years into an interactive 4D experience.https://t.co/zDfp7Wn1um pic.twitter.com/wCR7JmIIub

— Sundar Pichai (@sundarpichai) April 15, 2021