Google прекратит поддержку сервиса Translator Toolkit





Поисковый гигант Google прекратит поддержку онлайн-редактора Translator Toolkit («Инструменты переводчика»), сообщили в компании. Сервис будет закрыт 4 декабря 2019 года.

В компании объяснили, что когда сервис только появился, онлайн-переводчиков было мало. Сейчас доступно множество подобных сервисов, включая Google Translate, и динамика использования «Инструментов переводчика» в последние годы постоянно снижается.

До 4 декабря свои материалы можно скачать из онлайн-редактора напрямую, после этой даты получить доступ к ним можно будет через Google Takeout («Google Архиватор»).

Translator Toolkit проработал больше десяти лет, за это время с его помощью были переведены «миллиарды слов». Он отличается от Google Translate тем, что последний генерирует перевод только в реальном времени, в то время как Translator Toolkit позволяет хранить тексты до окончания работы над ними, загружать текстовые файлы разных форматов для дальнейшего перевода (а не просто копировать и вставлять с них текст), экспортировать готовый перевод в формате оригинала, использовать глоссарии и память переводов, а также расшаривать материалы для дальнейшей совместной работы над ними с другими людьми.

«Разница между Translator Toolkit и Google Translate состоит в том, что Google Translate – это генератор мгновенного перевода, а Translator Toolkit – онлайн-редактор, в котором пользователи могут в одиночку и совместно работать с текстами, в т. ч. на основе машинного перевода из Google Translate», — из официального описания сервиса.

Источник: VC