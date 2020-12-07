Google відзначив 120-річчя з дня народження української художниці Катерини Білокур святковим дудлом





Google доволі часто вивішує на головній сторінці свого пошуковика дудли — особливі листівки з нагоди різних знаменних подій. Сьогоднішній дудл, який більшість українців вже напевно встигло помітити на головній сторінці пошуковика, пошуковий гігант присвятив 120-річчю від дня народження видатної української художниці Катерини Василівни Білокур? віртуоза-самоучки, яка стала відомою на весь світ завдяки своїм деталізованим і яскравим картинам, особливо з зображеннями квітів.

Листівка містить стилістичне зображення художниці за мольбертом на фоні різномаїття різних квітів, та виконана у характерному роботам Катерини Білокур стилі.

Катерина Василівна Білокур народилася в цей день 7 грудня (24 листопада за старим стилем) 1900 року в селі Богданівка Полтавської губернії (сьогодні – Київська область). Сім’я вирішила не віддавати її до школи, щоб заощадити на одязі та взутті. Катерина проводила дні, працюючи на фермі, але це не завадило їй займатися улюбленою справою, і вона почала малювати з ранніх років. Катерина робила пензлі з підручних матеріалів, фарби з таких продуктів, як буряк і бузина, щоб у вільний час займатися творчістю, а сама природа стала її музою. Потім, коли їй було майже 40 років, в її житті трапився випадковий поворот.

У 1940 році, натхненна піснею по радіо, Білокур написала лист подяки українській співачці Оксані Петрусенко і разом з листом вклала свою роботу — малюнок калини на шматочку полотна. Петрусенко була так вражена, що допомогла підготувати підґрунтя для перших виставок робіт Білокур. Протягом наступних двох десятиліть унікальні роботи художниці-самоучки досягли міжнародної аудиторії, зокрема, отримали схвалення від іспанського майстра Пабло Пікассо на виставці 1954 року в Парижі.