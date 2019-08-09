Google выделил подкасты в отдельный раздел в своей поисковой выдаче

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Google начал добавлять в результаты поисковой выдачи кнопки для прослушивания отдельных эпизодов подкастов. Об этом говорится в блоге компании.

После нажатия на плеер открывается страница с подкастом в сервисе Google Podcasts с описанием материала. На этой же странице его можно прослушать.

Сейчас для поиска подкастов Google рекомендует использовать слово «подкаст» и добавлять к нему другие определения. Позже компания пообещала изменить алгоритмы поиска так, чтобы в запросе не пришлось использовать слово «подкаст».

Также Google сообщила, что в будущем голосовой помощник Google Assistant получит поддержку Google Podcasts и сможет по запросу пользователей предлагать для прослушивания эпизоды подкастов на заданную тему. Кроме того, прогресс прослушивания подкастов на всех устройствах пользователя планируют синхронизировать.

На данный момент все подкасты, выводимые в результатах поисках, бесплатны. Со временем Google обещает добавить поддержку сторонних сервисов для прослушивания, следовательно, в выдаче появятся подкасты, доступные только по покупке или подписке.

Источник: VC