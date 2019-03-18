Google заставит разработчиков унифицировать форму иконок приложений в Google Play

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C 1 мая в цифровой магазин Google Play будут допускаться только те приложения, которые имеют значок в форме квадрата. О новых правилах компания Google рассказала в своем блоге.

Как сообщается, размеры значков останутся прежнего размера (512×512), однако под запрет попадет использование прозрачного фона, которым пользовались разработчики, чтобы создавать иконки многообразных форм.

При этом перед публикацией приложения углы квадратного значка система автоматически закруглит.

По словам Google, новые правила обеспечат унифицированность иконок и более оптимальный пользовательский опыт.

Источник: Google