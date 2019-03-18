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Google заставит разработчиков унифицировать форму иконок приложений в Google Play
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Google заставит разработчиков унифицировать форму иконок приложений в Google Play

Google заставит разработчиков унифицировать форму иконок приложений в Google Play

C 1 мая в цифровой магазин Google Play будут допускаться только те приложения, которые имеют значок в форме квадрата. О новых правилах компания Google рассказала в своем блоге.

Как сообщается, размеры значков останутся прежнего размера (512×512), однако под запрет попадет использование прозрачного фона, которым пользовались разработчики, чтобы создавать иконки многообразных форм.

При этом перед публикацией приложения углы квадратного значка система автоматически закруглит.

Слева направо: пример иконки приложения с использованием невидимого фона; иконка приложения, которая выглядит согласно новому гайдлайну Google; иконка приложения, автоматически приведенная в соответствие с новыми правилами в принудительном порядке (такое произойдет, если разработчики приложения не изменят внешний вид значка до 24 июня).

По словам Google, новые правила обеспечат унифицированность иконок и более оптимальный пользовательский опыт.

Источник: Google

  • Важно отметить, что вышеописанные изменения коснутся только значков приложений в Google Play. Иконки установленных приложений на Android-устройствах могут по-прежнему иметь произвольную форму.
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