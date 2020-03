Грета Тунберг призвала временно перенести климатические забастовки в интернет

Известная экоактивистка Грета Тунберг предложила перенести климатические забастовки в интернет. В своем аккаунте в Twitter 17-летняя шведка призвала принять во внимание текущую пандемию коронавируса Covid-2019 и временно проводить пятничные протесты в социальных сетях, выкладывая фотографии с плакатами под хэштегами #ClimateStrikeOnline («климатическая забастовка онлайн») и #DigitalStrike («цифровая забастовка»), чтобы по-максимуму ограничить распространение недуга по всему миру.

So I personally recommend that we do as the experts say. Especially in high-risk areas.

We young people are the least affected by this virus but it’s essential that we act in solidarity with the most vulnerable and that we act in the best interest of our common society. 2/4

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) March 11, 2020