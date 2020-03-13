Грета Тунберг призвала временно перенести климатические забастовки в интернет

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Известная экоактивистка Грета Тунберг предложила перенести климатические забастовки в интернет. В своем аккаунте в Twitter 17-летняя шведка призвала принять во внимание текущую пандемию коронавируса Covid-2019 и временно проводить пятничные протесты в социальных сетях, выкладывая фотографии с плакатами под хэштегами #ClimateStrikeOnline («климатическая забастовка онлайн») и #DigitalStrike («цифровая забастовка»), чтобы по-максимуму ограничить распространение недуга по всему миру.

So I personally recommend that we do as the experts say. Especially in high-risk areas. We young people are the least affected by this virus but it’s essential that we act in solidarity with the most vulnerable and that we act in the best interest of our common society. 2/4 — Greta Thunberg (@GretaThunberg) March 11, 2020

По словам Тунберг, разрешение любого мирового кризиса требует, чтобы люди подошли к проблеме со всей серьезностью и «объединились» вокруг науки и экспертов.

«Сейчас эксперты призывают избегать больших публичных собраний, чтобы замедлить распространение коронавируса, и лично я рекомендую делать то, что советуют эксперты. Особенно в зонах повышенного риска», — пишет шведка.

«Несмотря на то, что мы, молодые люди, наименее пострадаем от этого вируса, важно, чтобы мы действовали солидарно с наиболее уязвимыми и в интересах общества», — добавляет она.

So keep your numbers low but your spirits high and let’s take one week at the time.

You can join the #DigitalStrike for upcoming Fridays- post a photo of you striking with a sign and use the hashtag #ClimateStrikeOnline !#fridaysforfuture #climatestrike #schoolstrike4climate 4/4 — Greta Thunberg (@GretaThunberg) March 11, 2020

Тунберг подчеркивает, что «климатический и экологический кризис» по-прежнему остается самым большим кризисом, с которым когда-либо сталкивалось человечество, однако сейчас ввиду сложившейся ситуации экоактивистам, участвующим в пятничных забастовках, нужно на время найти иные способы повышать общественную осведомленность и призывать к переменам — такие, которые не требуют большого скопления людей. Один из таких способов шведская экоактивистка видит в проведении протестов онлайн.

Источник: BirdInFlight