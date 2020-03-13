Блоги
Грета Тунберг призвала временно перенести климатические забастовки в интернет

Грета Тунберг призвала временно перенести климатические забастовки в интернет

Грета Тунберг призвала временно перенести климатические забастовки в интернет


Известная экоактивистка Грета Тунберг предложила перенести климатические забастовки в интернет. В своем аккаунте в Twitter 17-летняя шведка призвала принять во внимание текущую пандемию коронавируса Covid-2019 и временно проводить пятничные протесты в социальных сетях, выкладывая фотографии с плакатами под хэштегами #ClimateStrikeOnline («климатическая забастовка онлайн») и #DigitalStrike («цифровая забастовка»), чтобы по-максимуму ограничить распространение недуга по всему миру.

По словам Тунберг, разрешение любого мирового кризиса требует, чтобы люди подошли к проблеме со всей серьезностью и «объединились» вокруг науки и экспертов.

«Сейчас эксперты призывают избегать больших публичных собраний, чтобы замедлить распространение коронавируса, и лично я рекомендую делать то, что советуют эксперты. Особенно в зонах повышенного риска», — пишет шведка.

«Несмотря на то, что мы, молодые люди, наименее пострадаем от этого вируса, важно, чтобы мы действовали солидарно с наиболее уязвимыми и в интересах общества», — добавляет она.

Тунберг подчеркивает, что «климатический и экологический кризис» по-прежнему остается самым большим кризисом, с которым когда-либо сталкивалось человечество, однако сейчас ввиду сложившейся ситуации экоактивистам, участвующим в пятничных забастовках, нужно на время найти иные способы повышать общественную осведомленность и призывать к переменам — такие, которые не требуют большого скопления людей. Один из таких способов шведская экоактивистка видит в проведении протестов онлайн.

Источник: BirdInFlight

Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить