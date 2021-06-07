Хакеры Anonymous «объявили войну» Илону Маску из-за твитов о биткоине и его влияния на рынок криптовалют в целом
От любви до ненависти — один шаг.
5 июня сообщество хакеров Anonymous записало и распространило короткое (менее 4 минут) видеообращение к Илону Маску — на нем человек в маске Гая Фокса (один из символов движения) порицает главу Tesla и SpaceX его влияние на рынок криптовалют. В этом обращении, в числе прочих обвинений в адрес Илона Маска, было сказано, что твиты главы Tesla на этой неделе свидетельствуют об «издевательском отношении к трудолюбивым людям, у которых рушатся мечты из-за публичных истерик миллиардера, продолжающего высмеивать простых трудяг мемами из своих особняков на миллионы долларов».
В самом конце ролика звучит завуалированная угроза предпринимателю: «Ты думаешь, что ты — самый смышленый человек в комнате (явная отсылка к руководству по кибербезопасности Кристиана Эспинозы), но теперь ты встретил достойного соперника. Мы Anonymous. Мы легион. Мы идем за тобой».
#Bitcoin 💔 pic.twitter.com/lNnEfMdtJf
— Elon Musk (@elonmusk) June 4, 2021
Обращение появилось на следующий день твита Илона Маска с хештегом биткоина, эмодзи разбитого сердца и мемом с расставанием пары — после этого твита курс криптовалюты обвалился более чем на 6% (ниже 36 тысяч долларов за монету). К слову, на момент написания этой заметки (10:20 по Киеву) биткоин торгуется ниже 36 тысяч долларов за монету. И это далеко не первый такой твит — в последнее время Илон Маск часто вызывает волнения на рынке криптовалют. Не в последнюю очередь благодаря внушительной аудитории в твиттере, где у него более 56 миллионов подписчиков. Ранее издание Financial Times окрестило влияние на рынок «эффектом Илона».
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Илон Маск прямо не комментировал инцидент, но спустя примерно 20 минут после публикации сообщения Anonymous бизнесмен опубликовал твит следующего содержания:
Don’t kill what you hate,
Save what you love
— Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2021
«Не убивайте то, что вы ненавидите. Сохраните то, что любите».