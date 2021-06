Хакеры Anonymous «объявили войну» Илону Маску из-за твитов о биткоине и его влияния на рынок криптовалют в целом

От любви до ненависти — один шаг.

5 июня сообщество хакеров Anonymous записало и распространило короткое (менее 4 минут) видеообращение к Илону Маску — на нем человек в маске Гая Фокса (один из символов движения) порицает главу Tesla и SpaceX его влияние на рынок криптовалют. В этом обращении, в числе прочих обвинений в адрес Илона Маска, было сказано, что твиты главы Tesla на этой неделе свидетельствуют об «издевательском отношении к трудолюбивым людям, у которых рушатся мечты из-за публичных истерик миллиардера, продолжающего высмеивать простых трудяг мемами из своих особняков на миллионы долларов».

В самом конце ролика звучит завуалированная угроза предпринимателю: «Ты думаешь, что ты — самый смышленый человек в комнате (явная отсылка к руководству по кибербезопасности Кристиана Эспинозы), но теперь ты встретил достойного соперника. Мы Anonymous. Мы легион. Мы идем за тобой».

Обращение появилось на следующий день твита Илона Маска с хештегом биткоина, эмодзи разбитого сердца и мемом с расставанием пары — после этого твита курс криптовалюты обвалился более чем на 6% (ниже 36 тысяч долларов за монету). К слову, на момент написания этой заметки (10:20 по Киеву) биткоин торгуется ниже 36 тысяч долларов за монету. И это далеко не первый такой твит — в последнее время Илон Маск часто вызывает волнения на рынке криптовалют. Не в последнюю очередь благодаря внушительной аудитории в твиттере, где у него более 56 миллионов подписчиков. Ранее издание Financial Times окрестило влияние на рынок «эффектом Илона».

Илон Маск прямо не комментировал инцидент, но спустя примерно 20 минут после публикации сообщения Anonymous бизнесмен опубликовал твит следующего содержания:

Don’t kill what you hate,

Save what you love

— Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2021