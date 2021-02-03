HBO опубликовал первый трейлер нового сериала «The Nevers» о людях со сверхспособностями в сеттинге Великобритании 19 века (премьера уже в апреле)

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Компания HBO сняла новый фантастический сериал The Nevers («Невероятные») о людях со сверхспособностями. Вот только в отличие от большинства аналогичных проектов, посвященных настоящему или будущему времени, действие этого сериала развивается в последние годы правления королевы Виктории, то есть на рубеже 19 и 20 веков.

Естественно, более 100 лет назад общество было куда менее благосклонно к любому своему члену, который демонстрирует отличия (тем более такие мощные, как сверхсила, хождение по воде или управление огнем). Именно поэтому герои сериала, неожиданно получившие сверхспособности, сталкиваются с противодействием со стороны полиции, поборников морали и т.д. и т.п.

Главные роли в сериале The Nevers («Невероятные») сыграли Лора Доннелли и Энн Скелли, воплотившие на экране вдову Амалию Тру и изобретательницу Пенанс Адер соответственно. Шоураннером сериала изначально выступал Джосс Уидон, но в ноябре 2020 года он покинул проект из-за непрекращающегося стресса и накопившейся усталости. Нового шоураннера студия назначила только 28 января 2021 года, им стала британская сценаристка Филиппа Гослетт.

Премьера сериала The Nevers («Невероятные») состоится в апреле текущего года, точная дата пока не озвучивается.

Источник: HBO