HBO потратит $15 млн на каждую серию финального сезона «Игры престолов», бюджет всего сезона может дойти до $100 млн

До премьеры финального восьмого сезона сериала «Игра престолов» остается больше года, а информации о нем уже столько, что перед премьерой инсайдерам просто нечего будет «выкладывать в сеть». Нам уже известно, что съемки стартуют в октябре этого года, серий будет всего шесть, зато очень длинных — порядка полутора часов каждая, а теперь в копилку знаний добавились данные о стоимости производства сериала. Издание Variety выяснило, что HBO собирается потратить на создание каждой серии порядка $15 млн, то есть не менее $90 млн за весь сезон.

Для сравнения — в первом сезоне каждая серия «Игры престолов» в среднем обходилась HBO всего в $6 млн, ближе к середине проекта появились данные о $10 млн за серию. Традиционно, самые большие средства — порядка $15 млн — в сериалах подобного рода тратят на пилотный выпуск. Львиная доля бюджета при этом уходит на создание декораций, костюмы и другие атрибуты. Однако в следующих сериях стоимость постепенно снижается, так как съемочная группа и актеры используют уже наработанный «багаж». Если шоу получилось достаточно удачным и продлевается на следующие сезоны, то в этом случае стоимость производства начинает постепенно расти за счет повышения гонораров актерам и ключевым членам съемочной группы.

Отметим, что HBO уже подтвердило двух режиссеров финального сезона — это будут Мигель Сапочник, снявший эпизоды «Битва бастардов» и «Суровый Дом», а также Дэвид Наттер, на чьем счету два последних эпизода третьего сезона, включая «Рейны из Кастамере» о «Красной свадьбе» и две последних серии пятого сезона, в том числе «Милосердие Матери» с убийством Джона Сноу.

Напомним, что создатели «Игры престолов» снимут сразу несколько альтернативных концовок последнего сезона зимой текущего года, чтобы избежать утечек, при этом его премьера состоится только в конце 2018 — начале 2019 года, так как авторы хотят детально проработать концовку всех сюжетных линий.

Источник: Entertainment Weekly