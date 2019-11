Хидэо Кодзима вновь попал в «Книгу рекордов Гиннеса». Теперь — как геймдиректор с самым большим количеством подписчиков в Twitter и Instagram

Игровая студия Kojima Productions объявила о том, что ее основатель и глава — Хидэо Кодзима — вновь попал в «Книгу рекордов Гиннеса». Как сообщается, небезызвестный японский разработчик был признан геймдиректором с самым большим количеством подписчиков в соцсетях Twitter и в Instagram.

Hideo Kojima receives the Guinness World Records, for the most followed Game director on Twitter and Instagram! #DeathStranding#TomorrowIsInYourHand#WorldStrandTour2019 pic.twitter.com/9NNAPtLz91

— Kojima Productions (@KojiPro2015_EN) November 10, 2019