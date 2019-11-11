Хидэо Кодзима вновь попал в «Книгу рекордов Гиннеса». Теперь — как геймдиректор с самым большим количеством подписчиков в Twitter и Instagram

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Игровая студия Kojima Productions объявила о том, что ее основатель и глава — Хидэо Кодзима — вновь попал в «Книгу рекордов Гиннеса». Как сообщается, небезызвестный японский разработчик был признан геймдиректором с самым большим количеством подписчиков в соцсетях Twitter и в Instagram.

Hideo Kojima receives the Guinness World Records, for the most followed Game director on Twitter and Instagram! #DeathStranding#TomorrowIsInYourHand#WorldStrandTour2019 pic.twitter.com/9NNAPtLz91 — Kojima Productions (@KojiPro2015_EN) November 10, 2019

Отметим, что на Instagram-аккаунт создателя Metal Gear и Death Stranding в настоящее время подписаны 911 тысяч пользователей, а его англоязычный микроблог в Twitter читает больше 2,82 миллиона человек. За японским Twitter-аккаунтом следят заметно меньше — лишь около 810 тысяч читателей.

Немногим позже геймдизайнер сам поделился фотографией сертификатов в соцсетях.

Примечательно, что это не первое попадание Кодзимы в «Книгу рекордов Гиннеса». В 2008 году разработчик вошел в нее как создатель первой игры в жанре stealth (речь идет о Metal Gear), а также как автор самого продаваемого в этом жанре тайтла для PS2 — MGS 2: Sons of Liberty.

Источник: DTF