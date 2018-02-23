Honda использовала хэтчбек Civic Type R, игру Forza Motorsport 7 и смешанную реальность для организации гонки между реальным и виртуальным автомобилем [видео]

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

В компании Honda решили выяснить, кто окажется быстрее на трассе – профессиональный гонщик или профессиональный геймер? Чтобы ответить на этот вопрос, они пригласили прогеймера Питера «the SLAPtrain» Джекинса и пилота IndyCar Грэхема Рахала, усадив первого за симулятор Forza Motorsport 7, а второго – за руль новой Honda Civic Type R на кольцевой трассе Road Atlanta в США.

Чтобы реальный водитель Honda Civic Type R мог соревноваться со своим виртуальным соперником, специалисты компании оснастили автомобиль системой дополненной реальности, которая выводила положение игрока Forza 7 на лобовое стекло. В итоге во время заезда Грэхем Рахал мог наблюдать цифровой “призрак” оппонента в режиме смешанной реальности.

Чтобы узнать, кто все-таки победил в этом заезде просто досмотрите видео до конца:

Напомним, что в прошлом году энтузиасты не раз пытались совместить реальный автомобиль с компьютерным симулятором. Сначала инженеры Nissan совместно с компанией Sony оснастили гоночный автомобиль Nissan GT-R радиоуправлением, вручили гонщику игровой контроллер DualShock 4 и заставили его пройти несколько кругов по британской трассе Сильверстоун в удаленном режиме, отметив таким образом выход игры Gran Turismo Sport и 20-летный юбилей участия в играх данной серии.

Ну, а потом геймер превратил личный суперкар Lamborghini Aventador в геймпад для Xbox One, чтобы поиграть в гараже в Forza Motorsport 7.

Источник: Autoblog