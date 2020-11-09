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Horizon Forbidden West выйдет во второй половине 2021 года

Horizon Forbidden West выйдет во второй половине 2021 года

Horizon Forbidden West выйдет во второй половине 2021 года


Хорошей новостью для фанатов PlayStation является то, что Ratchet & Clank, Returnal и Gran Turismo 7 ожидаются в первой половине 2021 года.

В одном из свежих рекламных роликов к запуску игровой консоли PlayStation 5 компания Sony уточнила сроки релиза горячо ожидаемых nextgen-эксклюзивов. Согласно предварительному расписанию, Horizon: Forbidden West выйдет во второй половине 2021 года.

Напомним, анонс прямого продолжения хита Horizon Zero Dawn состоялся на июньской презентации PS5, и тогда было объявлено, что игра выйдет в 2021 году. Точных дат Sony по-прежнему не готова назвать, что неудивительно, учитывая нынешнюю ситуацию с коронавирусом, которая прямо влияет на ход разработки.

Horizon: Forbidden West выйдет в 2021 году

Пока неясно, остается ли в расписании на 2021 год не менее горячо ожидаемый сиквел God of War.

В Украине предварительные продажи PS5 стартовали 22 октября, а доставки первым покупателям начнутся 19 ноября в Киеве и 21-23 ноября — в регионах. Как сообщалось на прошлой неделе, на старте консоль будет продаваться только в интернет-магазинах. Из-за пандемии Sony приняла решение повременить с продажами через обычные розничные сети.

Sony меняет модель продаж PlayStation 5 — на старте консоль будет продаваться только в интернет-магазинах

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