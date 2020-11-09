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Хорошей новостью для фанатов PlayStation является то, что Ratchet & Clank, Returnal и Gran Turismo 7 ожидаются в первой половине 2021 года.

В одном из свежих рекламных роликов к запуску игровой консоли PlayStation 5 компания Sony уточнила сроки релиза горячо ожидаемых nextgen-эксклюзивов. Согласно предварительному расписанию, Horizon: Forbidden West выйдет во второй половине 2021 года.

Напомним, анонс прямого продолжения хита Horizon Zero Dawn состоялся на июньской презентации PS5, и тогда было объявлено, что игра выйдет в 2021 году. Точных дат Sony по-прежнему не готова назвать, что неудивительно, учитывая нынешнюю ситуацию с коронавирусом, которая прямо влияет на ход разработки.

Пока неясно, остается ли в расписании на 2021 год не менее горячо ожидаемый сиквел God of War.

В Украине предварительные продажи PS5 стартовали 22 октября, а доставки первым покупателям начнутся 19 ноября в Киеве и 21-23 ноября — в регионах. Как сообщалось на прошлой неделе, на старте консоль будет продаваться только в интернет-магазинах. Из-за пандемии Sony приняла решение повременить с продажами через обычные розничные сети.