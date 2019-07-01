«Хьюстон, у нас реставрация!»: специалисты NASA восстановили ЦУП, использовавшийся в ходе миссии «Аполлон-11»





В честь 50-летнего юбилея миссии «Аполлон-11», в ходе которой человек впервые ступил на поверхность Луны, американское аэрокосмическое агентство NASA отреставрировало старый ЦУП Космического центра имени Линдона Джонсона в Хьюстоне (JSC), под контролем которого два всемирно известных астронавта Нил Армстронг и Базз Олдрин сумели добраться до естественного спутника Земли и вернуться на планету.

Today we reopened the Apollo Mission Control Center @NASA_Johnson after restoring it to appear as it did in 1969. We are building the #Artemis program on the legacy and success of Apollo. What a historic day! pic.twitter.com/CBXeQrYULi — Jim Bridenstine (@JimBridenstine) 28 июня 2019 г.

Отметим, что данный ЦУП использовался с 1965 по 1992 годы (его последним космическим полетом стал STS-53 программы Space Shuttle) и с тех пор находился в запустении. Три года назад пункт решили восстановить ― на реконструкцию потратили $5 млн, $500 тыс. из которых собрали при помощи краудфандинга:

В результате помещение было отреставрировано с максимальной точностью и со всей внимательностью даже к самым мелким деталям: помимо винтажных компьютеров, терминалов, гигантских мониторов и различной справочной информации, команда реставраторов, в которую вошли в том числе бывшие специалисты ЦУПа, работавшие в нем еще со времен его открытия, восстановила также ковровые покрытия, обои, завела часы, расположила кофейные кружки, одежду, папки с документами, ручки и даже найденные в помещении при реставрации пачки сигарет на тех местах, на которых эти предметы были запечатлены на фотографиях пункта, датирующихся 1969 годом.

Отмечается, что часть вещей в помещении являются оригинальными и действительно находившимся в ЦУПе во время миссии «Аполлон-11», другая часть — точные копии: некоторый реквизит был взят у сотрудников NASA, работавших в JSC, а некоторые вещи были куплены в антикварных лавках и на eBay или изготовлены под заказ (так, новые обои и ковры были изготовлены по образцам оригинальных).

Напоследок отметим, что восстановленное помещение будет открыто для всех желающих с 20 июля (в этот день в США пройдут торжественные мероприятия, посвященные 50-летию успешной посадки на Луну модуля «Аполлон-11»). Посетить его можно будет в рамках туров, организуемых по всему комплексу JSС.

Источник: CBSnews