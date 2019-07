«Хьюстон, у нас реставрация!»: специалисты NASA восстановили ЦУП, использовавшийся в ходе миссии «Аполлон-11»

В честь 50-летнего юбилея миссии «Аполлон-11», в ходе которой человек впервые ступил на поверхность Луны, американское аэрокосмическое агентство NASA отреставрировало старый ЦУП Космического центра имени Линдона Джонсона в Хьюстоне (JSC), под контролем которого два всемирно известных астронавта Нил Армстронг и Базз Олдрин сумели добраться до естественного спутника Земли и вернуться на планету.

Today we reopened the Apollo Mission Control Center @NASA_Johnson after restoring it to appear as it did in 1969. We are building the #Artemis program on the legacy and success of Apollo. What a historic day! pic.twitter.com/CBXeQrYULi

— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) 28 июня 2019 г.