IGN назвал Hades игрой 2020 года, а выбором читателей стала The Last of Us Part II

Игровое издание IGN подвело итоги голосования за лучшую игру года — редакция выбрала игрой года экшен с элементами rogue-like Hades от Supergiant Games (Bastion, Transistor и Pyre), а выбором читателей стала нашумевшая The Last of Us Part II.

Hades, выделяющаяся на фоне остальных «рогаликов‎» линейным сюжетом, также получила приз в номинации «Лучшая игра в жанре Экшн» по версии IGN. Ранее Hades в качестве игры года выбрало авторитетное издание The Washington Post и известный игровой сайт Polygon. В то же время сайт GameSpot назвал игрой 2020 года VR-шутер Half-Life: Alyx.

В пользовательском голосовании на сайте IGN, как было отмечено выше, победила The Last of Us Part II, которая получила целых семь наград на недавней премии The Game Awards 2020. В то же время Hades унес всего две статуэтки TGA 2020 («Лучший боевик» и «Лучшая инди-игра»).

Помимо Hades и The Last of Us Part II в борьбе за звание лучшей игры 2020 года по версии редакции сайта IGN и пользователей участвовали еще восемь стоящих внимания проектов.