Игровая индустрия в 2019 году достигла $148,8 млрд. Масштабное исследование Newzoo, Sensor Tower и IHS Markit

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Журналисты GamesIndustry.biz совместно со специалистами аналитических компаний Newzoo, UKIE, Sensor Tower, IHS Markit, ICO Partners и Fancensus опубликовали большую инфографику о состоянии игровой индустрии по итогам 2019 года.

Оборот мирового рынка видеоигр в 2019 году достиг $148,8 млрд (на 7,2% больше, чем в 2018-м году). Доля мобильных игр составила 46%, что в денежном выражении соответствует $68,2 млрд (рост выручки на 9,7% в годовом выражении);

Консольные проекты сгенерировали $45,3 млрд (30% от общей выручки), а оборот сегмента ПК составил $35,3 млрд (24%);

Розничные и цифровые продажи игр для ПК и консолей достигли $77,1 млрд, что на 6,4% больше прошлогоднего показателя. Если выделять отдельно цифровые продажи, они составили $61 млрд (рост на 10,1%), при этом ПК принесли $31 млрд, а консоли — $30 млрд. Оставшиеся $16,1 млрд из общей суммы выручки в $77,1 млрд — это продажи физических копий игр на ПК и консолях. И они снизились на 5,5%.

Ниже на изображении инфографика с продажами консолей на рынке Великобритании:

Среди всех вышедших в 2019 году игр Resident Evil 2 Remake дольше всех продержалась без скидок — целых 69 дней. Следом идут Gears 5 (65 дней), Sekiro: Shadows Die Twice (63 дня) и Blood & Truth (56 дней).

Проекты EA и Ubisoft показали наименьшую выдержку. Star Wars Jedi: Fallen Order можно было купить со скидкой в день релиза, NFS Heat подешевела спустя 13 дней после релиза, а The Division 2 и Ghost Recon Breakpoint — на 19 и 25 день соответственно.

В сегменте мобильных игр тенденции (изображение выше) можно выделить следующие факты:

Французская компания Voodoo показала самый высокий показатель по количеству загрузок всех проектов — 1,07 млрд, тогда как лидером по прибыли стала китайская Tencent — $5,55 млрд.

Лидером по количеству загрузок игр стала Индия (5,51 млрд), тогда как США находится на втором месте с большим отставанием (4,49 млрд), замыкает тройку Бразилия (3,04 млрд). В то же время самой денежной страной стала Америка — $15 млрд. Япония идет вторая с небольшим отставанием ($13,48 млрд), а Китай — на третьем ($10,94 млрд), причем в случае Поднебесной вся сумма — это выручка в App Store.

Тройка самых популярных игр по числу загрузок представлена PUBG Mobile (268 млн), Garena Free Fire (257 млн) и Subway Surfers (214 млн), а самых прибыльных: Honor of Kings ($1,36 млрд), PUBG Mobile ($1,34 млрд) и Fate/Grand Order ($1,1 млрд).

Самыми просматриваемые на YouTube являются Minecraft (100,2 миллиарда), Fortnite (60,9 миллиарда) и GTA V (36,9 миллиарда), но это мы уже знаем, а самыми обсуждаемыми в Twitter — Fortnite, Apex Legends и Death Stranding. В то же время Overwatch и The Division 2, судя по данным отчета, интересовались меньше всего.

Максимальный балл среди игр 2019 года на Metacritic в 2019 году составил 93 балла. Этой оценки удостоились Resident Evil 2 Remake на Xbox One, Divinity 2: Original Sin на Nintendo Switch и Red Dead Redemption 2 на ПК. Самую низкую оценку получил Eternity: The Last Unicorn (36 из 100).

Самыми продуктивными в 2019 году оказались Sony и Nintendo. Первая выпустила 10 игр и создала 7 новых франшиз, а вторая — 16 игр и две франшизы.

Из других интересных фактов составили отчета выделяют следующие: