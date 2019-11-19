ИИ научился предсказывать эпилептический припадок за час до его начала





Исследователи из Луизианского университета в Лафайете разработали алгоритм, предсказывающий припадки у пациентов с эпилепсией за час до их начала. Как сообщает Engadget, эксперименты с участием 22 пациентов из Детской больницы в Бостоне показали, что ИИ предсказывает 99,6% приступов. Частота ложных срабатываний при этом достаточно мала — всего 0,004 ложных срабатываний в час.

В основе методики лежит технология глубокого обучения, которая делает выводы, анализируя данные электроэнцефалограммы. Алгоритм сравнивает состояние мозга пациента с информацией об электрической активности, предшествующей приступу. Из минусов разработки можно отметить то, что ИИ необходимо предварительно обучать под каждого пациента, причем для этого нужны данные неинвазивной ЭЭГ, снятые не только до приступа, но и непосредственно во время него.

В настоящее время авторы работают над специальным аппаратным обеспечением для интеграции алгоритма в носимое ЭЭГ-устройство. Инженеры указывают, что требуемое «железо» должно быть одновременно компактным, энергоэффективным и при этом достаточно мощным для того, чтобы ИИ мог обрабатывать поступающую информацию в реальном времени. Как скоро разработка дойдет до пациентов, пока неясно. Тем не менее, потенциально она может значительно облегчить жизнь 50 млн человек по всему миру, страдающих от эпилепсии. Узнав о надвигающемся приступе за час до его начала, они успеют к нему подготовиться или даже предотвратить его с помощью препаратов.

Источник: hightech.plus