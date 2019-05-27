Илон Маск назвал концепцию цилиндров О’Нила, поддерживаемую Джеффом Безосом, «бессмысленной»

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





В ходе презентации лунного модуля Blue Moon в середине мая Джефф Безос, самый богатый человек на Земле, призвал человечество переселяться в космос и колонизировать Солнечную систему, причем первым шагом на пути к покорению космического пространства предприниматель видит возвращение на Луну, запланированное на 2024 год. По мнению Безоса, богатая ресурсами и близкая к Земле Луна — наилучший «трамплин» для освоения Вселенной.

Заглянул миллиардер и в более отдаленное будущее. Оговорившись, что эта идея «на грани фантастики», глава Blue Origin заявил, что поселения людей в космосе, вероятно, будут представлять собой цилиндры О’Нила — гигантские сооружения, сила тяготения на внутренней поверхности которых создается за счет вращения.

Илон Маск, однако, крайне скептично отнесся к данному предположению. Он не стал оппонировать Безосу прямо, но с готовностью ответил на вопрос о гигантских цилиндрах от одного из читателей в Twitter.

Makes no sense. In order to grow the colony, you’d have to transport vast amounts of mass from planets/moons/asteroids. Would be like trying to build the USA in the middle of the Atlantic Ocean! — Elon Musk (@elonmusk) May 23, 2019

«В этом нет смысла. Чтобы создать такую колонию, нужно доставить огромную массу с планет, лун или астероидов. Это все равно что пытаться построить США посреди Атлантического океана!», — указал Маск.

Business Insider напоминает, что глава SpaceX не впервые критикует космические задумки Безоса. Так, ранее Маск назвал «странным» решение использовать слово «Blue» в брендинге космических проектов (один из вариантов перевода слова с английского — «унылый»).

But putting the word “Blue” on a ball is questionable branding — Elon Musk (@elonmusk) May 10, 2019

При этом основатель Amazon не заставил ждать с ответом — в ходе одной из презентаций он посвятил отдельный слайд минусам жизни на Марсе, а также заявил, что тратить ресурсы на колонизацию Красной планеты непрактично.

Впрочем, как признал сам Маск в ходе одного из обсуждений:

«Конкуренция — это хорошо. Конечный результат будет лучше для всех».

Источник: hightech.plus