Илон Маск назвал концепцию цилиндров О’Нила, поддерживаемую Джеффом Безосом, «бессмысленной»

В ходе презентации лунного модуля Blue Moon в середине мая Джефф Безос, самый богатый человек на Земле, призвал человечество переселяться в космос и колонизировать Солнечную систему, причем первым шагом на пути к покорению космического пространства предприниматель видит возвращение на Луну, запланированное на 2024 год. По мнению Безоса, богатая ресурсами и близкая к Земле Луна — наилучший «трамплин» для освоения Вселенной.

Заглянул миллиардер и в более отдаленное будущее. Оговорившись, что эта идея «на грани фантастики», глава Blue Origin заявил, что поселения людей в космосе, вероятно, будут представлять собой цилиндры О’Нила — гигантские сооружения, сила тяготения на внутренней поверхности которых создается за счет вращения.

Илон Маск, однако, крайне скептично отнесся к данному предположению. Он не стал оппонировать Безосу прямо, но с готовностью ответил на вопрос о гигантских цилиндрах от одного из читателей в Twitter.

Makes no sense. In order to grow the colony, you’d have to transport vast amounts of mass from planets/moons/asteroids. Would be like trying to build the USA in the middle of the Atlantic Ocean!

