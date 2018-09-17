IMAX договаривается с Netflix и Amazon о показе их фильмов на большом экране

В обозримом будущем крупные полнометражные картины Netflix, Amazon и других онлайн-кинотеатров начнут получать театральные релизы в IMAX. По крайней мере, в этом уверен генеральный директор IMAX Ричард Гельфонд. На недавней встрече с инвесторами гендиректор IMAX сообщил, что уже сейчас по этому вопросу ведутся активные переговоры со всеми ключевыми стриминговыми сервисами и подписание соответствующего договора является лишь вопросом времени.

«Самая близкая аналогия, которую я могу придумать, это как если бы авиакомпания сказала, что вы можете сесть в первый класс и пить шампанское, или же сесть где-нибудь сзади. Так куда же люди пойдут? Краем уха слышал, что многие все же выбирают IMAX», – сказал Ричард Гельфонд.

Он также привел пример «правильного использования формата», рассказав о сцене из «Человека на Луне», где Нил Армстронг в исполнении Райана Гослинга приземляется на Луну — вся сцена снята на камеры IMAX.

В апреле поговаривали, что Netflix думает о создании собственной сети кинотеатров, которая также помогла бы сервису вернуть свои фильмы в кинопремии. Сотрудничество с IMAX могла бы помочь Netflix устроить показ своих фильмов на большом экране. Что касается IMAX, для нее это хорошая возможность привлечь внимание большей аудитории.

Источник: HWR и DTF