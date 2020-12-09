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«The Boys, Money Heist, Dark и др.»: IMDb представил Топ-10 самых популярных ТВ-сериалов 2020 года (а также документальных сериалов и реалити-шоу)

«The Boys, Money Heist, Dark и др.»: IMDb представил Топ-10 самых популярных ТВ-сериалов 2020 года (а также документальных сериалов и реалити-шоу)

«The Boys, Money Heist, Dark и др.»: IMDb представил Топ-10 самых популярных ТВ-сериалов 2020 года (а также документальных сериалов и реалити-шоу)


Уже традиционно ресурс IMDb представил Топ-10 самых популярных ТВ-сериалов уходящего года, а также впервые — аналогичные рейтинги для документальных сериалов и реалити-шоу/сериалов-конкурсов. Рейтинг ресурса составляется на основе посещения соответствующих страниц сайта более чем 200 млн пользователями в месяц.

Итак, Топ-10 игровых ТВ-сериалов 2020 года выглядит следующим образом:

  1. The Boys
  2. Money Heist (La Casa de Papel)
  3. Dark
  4. Ozark
  5. The Mandalorian
  6. The Queen’s Gambit
  7. The Umbrella Academy
  8. Westworld
  9. The Witcher
  10. The Crown

Рейтинг самых популярных документальных сериалов уходящего года сформирован следующим проектами:

  1. Tiger King: Murder, Mayhem and Madness
  2. The Last Dance
  3. Don’t F**k with Cats: Hunting an Internet Killer
  4. The Vow
  5. Jeffrey Epstein: Filthy Rich
  6. I’ll Be Gone in the Dark
  7. Down to Earth with Zac Efron
  8. McMillions
  9. Pandemic: How to Prevent an Outbreak
  10. The Trials of Gabriel Fernandez

И, наконец, любители реалити-шоу чаще всего интересовались такими сериями:

  1. Too Hot to Handle
  2. Selling Sunset
  3. Love Is Blind
  4. The Great British Bake Off (The Great British Baking Show)
  5. Keeping Up with the Kardashians
  6. The Masked Singer
  7. Top Gear
  8. Survivor
  9. RuPaul’s Drag Race
  10. The Real Housewives of Beverly Hills

Напомним, что в прошлом году IMDb публиковал рейтинги лучших фильмов и сериалов 2019 года, а также самых ожидаемых проектов 2020 года (интересно, что ни один из них не вошел в актуальный рейтинг, а вот The Boys и The Umbrella Academy попадают в рейтинг второй год подряд).

Источник: IMDb

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