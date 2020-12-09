«The Boys, Money Heist, Dark и др.»: IMDb представил Топ-10 самых популярных ТВ-сериалов 2020 года (а также документальных сериалов и реалити-шоу)

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Уже традиционно ресурс IMDb представил Топ-10 самых популярных ТВ-сериалов уходящего года, а также впервые — аналогичные рейтинги для документальных сериалов и реалити-шоу/сериалов-конкурсов. Рейтинг ресурса составляется на основе посещения соответствующих страниц сайта более чем 200 млн пользователями в месяц.

Итак, Топ-10 игровых ТВ-сериалов 2020 года выглядит следующим образом:

Рейтинг самых популярных документальных сериалов уходящего года сформирован следующим проектами:

И, наконец, любители реалити-шоу чаще всего интересовались такими сериями:

Напомним, что в прошлом году IMDb публиковал рейтинги лучших фильмов и сериалов 2019 года, а также самых ожидаемых проектов 2020 года (интересно, что ни один из них не вошел в актуальный рейтинг, а вот The Boys и The Umbrella Academy попадают в рейтинг второй год подряд).

Источник: IMDb