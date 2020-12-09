«The Boys, Money Heist, Dark и др.»: IMDb представил Топ-10 самых популярных ТВ-сериалов 2020 года (а также документальных сериалов и реалити-шоу)
Уже традиционно ресурс IMDb представил Топ-10 самых популярных ТВ-сериалов уходящего года, а также впервые — аналогичные рейтинги для документальных сериалов и реалити-шоу/сериалов-конкурсов. Рейтинг ресурса составляется на основе посещения соответствующих страниц сайта более чем 200 млн пользователями в месяц.
Итак, Топ-10 игровых ТВ-сериалов 2020 года выглядит следующим образом:
- The Boys
- Money Heist (La Casa de Papel)
- Dark
- Ozark
- The Mandalorian
- The Queen’s Gambit
- The Umbrella Academy
- Westworld
- The Witcher
- The Crown
Рейтинг самых популярных документальных сериалов уходящего года сформирован следующим проектами:
- Tiger King: Murder, Mayhem and Madness
- The Last Dance
- Don’t F**k with Cats: Hunting an Internet Killer
- The Vow
- Jeffrey Epstein: Filthy Rich
- I’ll Be Gone in the Dark
- Down to Earth with Zac Efron
- McMillions
- Pandemic: How to Prevent an Outbreak
- The Trials of Gabriel Fernandez
И, наконец, любители реалити-шоу чаще всего интересовались такими сериями:
- Too Hot to Handle
- Selling Sunset
- Love Is Blind
- The Great British Bake Off (The Great British Baking Show)
- Keeping Up with the Kardashians
- The Masked Singer
- Top Gear
- Survivor
- RuPaul’s Drag Race
- The Real Housewives of Beverly Hills
Напомним, что в прошлом году IMDb публиковал рейтинги лучших фильмов и сериалов 2019 года, а также самых ожидаемых проектов 2020 года (интересно, что ни один из них не вошел в актуальный рейтинг, а вот The Boys и The Umbrella Academy попадают в рейтинг второй год подряд).
Источник: IMDb