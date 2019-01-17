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Импланты Biohax упростят торговлю золотом
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Импланты Biohax упростят торговлю золотом

Импланты Biohax упростят торговлю золотом

Шведский стартап Biohax, основанный в 2017 году предпринимателем Йованом Остерлундом, хирургом по образованию, обещает вживлять микрочипы размером с рисовое зерно в ладони всех желающих. Обычно такие импланты открывают электронные замки, позволяют оплачивать покупки или билеты в транспорте без ввода паролей и смартфона. Но теперь у компании появилось новое направление развития.

Недавно Biohax заключила партнерское соглашение с разработчиком программного обеспечения ICON Capital Reserve SA, которая занимается ПО для торговли золотом на блокчейн-платформе и обслуживает богатых частных клиентов по всему миру. ICON приобрела 5% акций Biohax и заявила о начале использования решения Biohax для быстрого подтверждения личностей участников торгов.

«У каждого микрочипа имеется собственный неизменяемый ID, который подделать крайне затруднительно (в том числе — ввиду того, что получить к устройству неавторизованный доступ непросто).

Таким образом, у клиента, решившего установить себе имплант, появляется возможность мгновенно подтверждать свою личность для проведения транзакции», — говорит Брэдли Холл, основатель ICON.

По мнению Остерлунда, сотрудничество с такой консервативной компанией, как ICON, станет для Biohax, занимающей сейчас скромный офис в прибрежном городке Хильзенборг, огромным скачком вперед: как минимум, шведы получат доступ к клиентам совершенно иного уровня.

Источники: hightech.plus, Fortune

 


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