Импланты Biohax упростят торговлю золотом
Шведский стартап Biohax, основанный в 2017 году предпринимателем Йованом Остерлундом, хирургом по образованию, обещает вживлять микрочипы размером с рисовое зерно в ладони всех желающих. Обычно такие импланты открывают электронные замки, позволяют оплачивать покупки или билеты в транспорте без ввода паролей и смартфона. Но теперь у компании появилось новое направление развития.
Недавно Biohax заключила партнерское соглашение с разработчиком программного обеспечения ICON Capital Reserve SA, которая занимается ПО для торговли золотом на блокчейн-платформе и обслуживает богатых частных клиентов по всему миру. ICON приобрела 5% акций Biohax и заявила о начале использования решения Biohax для быстрого подтверждения личностей участников торгов.
«У каждого микрочипа имеется собственный неизменяемый ID, который подделать крайне затруднительно (в том числе — ввиду того, что получить к устройству неавторизованный доступ непросто).
Таким образом, у клиента, решившего установить себе имплант, появляется возможность мгновенно подтверждать свою личность для проведения транзакции», — говорит Брэдли Холл, основатель ICON.
Источники: hightech.plus, Fortune